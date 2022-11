THINK! Chi detta l’agenda politica a Vicenza?

Molto difficile per un lettore medio comprendere quello che è successo ieri in Fiera a Vicenza, se ci si affida alla cronaca locale. Difficile perfino per chi c’era perchè i racconti sono diversi. Ci auguriamo che i social, spazio libero di democrazia un po’ meno condizionato, siano più oggettivi della narrazione semplicistica ed a senso unico a cui abbiamo assistito oggi: Rucco si candida o non si candida. La noia mortale della riduzione al minimo del pensiero.

Di THINK!, l’evento organizzato da Francesco Rucco e correttamente illustrato dalla giornalista Alessandra Viero, dallo stesso Rucco e dai nove relatori che si sono succeduti sul palco della sala Palladio – per un giorno tornata vicentina dopo anni di colonialismo riminese regalato dal PD di Variati – rimane molto poco, tutto sacrificato alla cronaca spicciola ed alle tifoserie. A leggere la stampa locale ci si fa un’idea sbagliata, ma evidentemente certe linee editoriali mal sopportano che sia la politica a dettare l’agenda.

Allora proviamo a dare anche un’altra lettura, nell’interesse della verità e dei cittadini che c’erano e che non c’erano. Senza avere la pretesa di essere l’unica, ma con la certezza di essere un’altra voce, un altro punto di osservazione. Con sincero spirito democratico.

Per la prima volta, dopo decenni di desertificazione politica, si mette a terra un evento che ha l’obiettivo dichiarato di costruire un pensiero sulla città di Vicenza. Per farlo si fanno arrivare intellettuali, giornalisti, sociologi, imprenditori, analisti politici, un’umanità varia di intelligenze ed esperienze che diano un contributo per disegnare una progettualità nuova per il futuro di Vicenza. Insomma con Rucco che apre l’evento citando Martin Heidegger sull’importanza del pensare, per poi perimetrare quello che succederà dopo, sembra tutto chiaro. Con gli speech che parlano di quello che serve a Vicenza da adesso in poi, con la road map tracciata dal sindaco nelle conclusioni in cui dichiara l’apertura del cantiere OPEN THINK!, sembra semplice.

Se non hai un retropensiero.

Con il chiarimento che gli eventi straordinari di questi anni, covid e guerra in Ucraina su tutti, siamo di fronte a nuove emergenze e nuovi paradigmi, non c’è molto da aggiungere.

Se si resta nel merito di quello che sta succedendo in Sala Palladio.

Epperò la cronaca decide di concentrarsi sulle candidature, figlia di un surfismo dell’informazione che resta sempre in superficie perchè è più facile, che non vuole raccontare quello che vede ma dimostrare quello che pensa su quello che succede. ”Si vabbè le idee, ok le riflessioni ed il pensiero, ma alla fine Rucco si candida o no?”. Attenzione, stiamo parlando degli stessi Soloni che poi, magari tra qualche giorno e sulle stesse pagine, saranno inginocchiati a scrivere che il sindaco nonon ha un pensiero strategico, non mette insieme intelligenze che ”pensano” la città.

Incommentabile poi l’ipocrisia sul fatto che ”i cittadini” devono sapere chi sono i candidati sindaci. La foglia di fico dietro cui si nasconde la curiosità e la frustrazione di non riuscire a dettare l’agenda di Rucco o Possamai. Ma allora si rischia che un giornale diventi un partito e questo non fa bene alla democrazia e soprattutto non fa bene ai cittadini.

Delle due, l’una: si tratta di incapacità di lettura o mala fede. Altre possibilità non ve ne sono. Detto questo cos’è successo ieri dal nostro punto di osservazione?

Una Sala Palladio piena, un linguaggio nuovo, una formula inedita per Vicenza. Non un’assemblea di partito dove applaudire supinamente il leader, non l’adunanza della Curva Sud del Rucchismo o dei Meloneskin. Un’occasione per ascoltare e riflettere. In modo laico, ”senza censure”, dice Rucco nel suo intervento di apertura. E, in effetti, in sala non ci sono solo aficionados di Idea Vicenza, la civica del sindaco, o militanti e dirigenti di Fratelli d’Italia, Lega o Forza Italia. C’è il Direttore della Fondazione del Teatro Comunale, il fascistissimo Piergiacomo Cirella, c’è l’ultraradicale ex Presidente di Confindustria Giuseppe Zigliotto, l’ultrasovranista Lino Dainese, il pericoloso sovversivo ex DG della Camera di Commercio Giuliano Campanella, giusto per citare alcune significative presenze che testimoniano l’interesse per un’occasione che faccia riflettere su Vicenza che, forse perchè inaspettata e più difficile da decifrare, è meglio ridurla al dibattito da bar sulle candida.

Spunti notevoli sono arrivati dagli speech, anche se va detto che su tutti si staccano per spessore ed originalità quelli di Luca Romano, che si affida ad un punto di vista profondo ed originale sul tema delle grandi opere paragonando quello che è successo sul MOSE, prima condannato ora riabilitato come salvatore di Venezia, a quello che sta succedendo ora sull’Alta Velocità. Christian Greco, che parla di umanesimo digitale, Alessandro Giuli su identità, tradizione e valore del genius loci degli imprenditori che devono essere lasciati liberi di produrre ed inventare, infine Pietrangelo Buttafuoco, che chiude raccontando il passaggio a Vicenza di Herbert Von Karajan e le sue considerazioni su quello che siamo e che non dobbiamo dimenticare di essere.

Francesco Rucco, con THINK! sfida, con gli strumenti della politica, chi gli ha sempre addebitato un deficit di visione e di pensiero strategico. Lo fa mettendo a terra un contenitore nuovo e spiazzante che ricorda la partenza di Matteo Renzi dalla Leopolda, con meno autocelebrazione, ma con altrettanta chiarezza. E questo dovrebbe essere raccontato.

Ma per raccontarlo, bisogna, prima di tutto, appunto pensare.