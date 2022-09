Tenta di recuperare il cane in un dirupo e cade: 27enne ferito

La notte tra sabato e domenica attorno all’una la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, per intervenire assieme ad ambulanza e Vigili del fuoco a Velo di Lusiana, dove un 27enne di Marostica si era fatto male nel tentativo di recuperare il cane, a dare l’allarme la ragazza che era con lui. Scendendo in una ripida scarpata, era infatti scivolato sbattendo a terra dopo un salto di roccia di 7-8 metri. Il ragazzo, che si trovava non distante dalla strada e lamentava dolori al costato e a una gamba, è stato raggiunto dai sanitari, imbarellato e trasportato all’ambulanza. Recuperato anche il cane, una femmina di dobermann che era rimasta bloccata in fondo al dirupo.