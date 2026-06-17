Stasera la seconda Arzignano Run By Night

ARZIGNANO, 17 GIUGNO – Atletica Arzignano – Euroventilatori International in collaborazione con il comitato berico del Centro Sportivo Italiano, il Comune di Arzignano, Elettrocasa Arzignano e AUTOVEGA e con il pieno supporto di Atletica Ovest Vicentino, promuove la seconda edizione della “Arzignano Run by night” la denominazione scelta per la notturna arzignanese.

L’evento, a cui prenderanno parte 200 podisti, si svolgerà nella serata di oggi, mercoledì 17 giugno 2026 con ritrovo fissato in Piazza Marconi, lato Piazza Campo Marzio, nel contesto dei tradizionali appuntamenti estivi denominati “mercoledì by night” promossi dall’amministrazione comunale arzignanese.

Si correrà su un circuito cittadino dotato di un giro piccolo di 600 metri e di uno grande di 900 metri che sarà percorso dalle varie categorie di età previste su distanze progressive.

L’iniziativa è stata presentata al municipio di Arzignano alla presenza del sindaco Riccardo Masiero, del vicesindaco e assessore allo sport Giovanni Lovato, dei presidenti di Atletica Arzignano Christian Belloni e Atletica Ovest Vicentino Roberto Mistrorigo, oltre ai rappresentanti dei main sponsor Martina Filippozzi di Elettrocasa Arzignano e Sabrina Bolcato per il gruppo AUTOVEGA.

La manifestazione è stata inserita nel calendario provinciale CSI ed è valida per l’ammissione al Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada 2026, importante attestazione che premia un’organizzazione già protagonista del running agonistico nazionale con la StrArzignano.

Una sfida agonistica che vedrà in gara numerosi partecipanti provenienti da tutto il veneto che dai 10 anni in poi andranno a sfidarsi nelle varie prove previste a partire alle ore 20 con la conclusione prevista con la gara assoluta maschile destinata a concludersi alle 22 per lasciare poi lo spazio alle premiazioni.

Parteciperanno sia i tesserati CSI (ente di affiliazione di Atletica Arzignano) sia atleti tesserati per la FIDAL compresi i possessori della Runcard. Le iscrizioni si sono chiuse nei giorni scorsi con 200 adesioni.

Le gare inizieranno alle ore 20 con gli esordienti m/f (2015/2016) sui 600 metri. Spazio poi a ragazzi/e (2013-2014) sui 1.200 metri; quindi le cadette (2011-2012) sui 1.800 metri; a seguire i cadetti e le allieve (2009-2010) sui 2400 metri; Veterani m/f (1971 e precedenti) e allievi sui 2.700 metri, quindi le altre categorie femminili (junior/senior/amatori 2006-1971) sui 3.600 metri e a chiudere la gara delle altre categorie maschili (sempre junior/senior/amatori 2007-1972) sui 5.400 metri corrispondenti a 6 giri grandi con start fissato alle 21:40.

A livello viabilistico l’ordinanza municipale prevede durante gli orari di gara ci sarà una parziale limitazione delle vie Broli, Crocetta e Giuriolo. La zona a traffico limitato nel centro inizierà alle ore 19:30, anziché alle 20.