Raid dei ladri in fonderia ad Altavilla Vicentina: due arresti e due denunce, recuperato materiale per 30mila euro

Operazione dei Carabinieri nelle prime ore del 9 aprile ad Altavilla Vicentina, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini di nazionalità rumena, R.I. di 33 anni e S.D. di 31 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali. I due sono ritenuti responsabili del furto aggravato di circa 750 chilogrammi di ferro molibdeno, per un valore complessivo di 30mila euro, sottratti all’interno della ditta Safas, fonderia di acciaio situata nel territorio comunale.

L’operazione è scattata a seguito di una serie di furti denunciati nei mesi precedenti dal responsabile della sicurezza dell’azienda, che avevano già causato danni per circa 140mila euro. Per contrastare i ripetuti ammanchi, la direzione aveva rafforzato i sistemi di sicurezza, installando nuove telecamere, potenziando l’allarme e intensificando i controlli con il supporto della vigilanza privata.

Proprio durante la notte, una segnalazione della vigilanza ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri. Sul posto sono giunte le pattuglie della Stazione di Altavilla Vicentina, supportate dal Nucleo Radiomobile delle Compagnie di Valdagno e Vicenza, dalla Stazione di Brendola e dal Nucleo Operativo di Vicenza.

Nel corso dell’operazione è stata inizialmente intercettata un’auto sospetta in allontanamento dalla fonderia: a bordo due cittadini rumeni, R.S. di 39 anni e F.I. di 35 anni, entrambi con precedenti, che sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in furto aggravato.

Successivamente, i militari hanno notato movimenti sospetti nei campi adiacenti l’azienda, dove alcune persone trasportavano sacchi bianchi a spalla. L’intervento all’interno del perimetro ha permesso di sorprendere e bloccare i due arrestati, trovati nascosti nei pressi della recinzione. Altri cinque complici, ripresi dal sistema di videosorveglianza, sono invece riusciti a fuggire scavalcando il muro in direzione della linea ferroviaria.

La refurtiva è stata interamente recuperata: il materiale, prelevato dai silos aziendali, era stato nascosto in 20 sacchi bianchi tra alberi e sterpaglie. Tutto il quantitativo è stato restituito all’azienda.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Vicenza ha disposto per i due arrestati la custodia presso la casa circondariale berica. Sequestrati anche due telefoni cellulari in loro possesso, ora al vaglio degli investigatori per il prosieguo delle indagini.