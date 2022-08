Questura: Open Days per fare il passaporto, ma solo per necessità lavorative

Sono ancora particolarmente numerose le richieste di Passaporto in via di urgenza per comprovati motivi di lavoro; per andare incontro, pertanto, alle esigenze di quelle persone che, in gran numero, hanno la necessità di recarsi all’estero per esigenze di carattere professionale, su decisione del Questore della Provincia di Vicenza sono state organizzate, nelle giornate di sabato 30 luglio e di sabato 6 agosto scorsi, due aperture straordinarie dello Sportello Passaporti.

Allo stesso modo, proprio per far fronte al maggior numero possibile di istanze di questo tipo, l’Ufficio Passaporti rimarrà aperto anche il prossimo sabato 13 agosto, e due pomeriggi supplementari alla settimana.

Queste aperture straordinarie sono riservate a coloro che, avendo prospettato e comprovato una particolare ed improvvisa situazione di urgenza, dopo una attenta valutazione da parte dell’Ufficio Passaporti sono stati contattati personalmente ed invitati a presentarsi nella data prefissata.

L’acquisizione straordinaria delle richieste non è estendibile ad altre Persone che non siano state espressamente invitate a presentarsi, così come ad alcun altro membro della famiglia, né saranno forniti appuntamenti a delegati o terzi, ma unicamente ai diretti interessati.

I richiedenti il Passaporto dovranno presentarsi all’Open Day muniti della documentazione completa per la richiesta di Passaporto. La documentazione da allegare all’istanza è elencata nel sito https://www.poliziadistato.it/articolo/1087 .