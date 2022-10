Polizia locale, conclusa la procedura di conciliazione per il prolungamento del turno notturno

Si è conclusa oggi la procedura di conciliazione avviata dal Prefetto di Vicenza a seguito della dichiarazione dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali e delle Rsu del Comune di Vicenza in relazione al prolungamento del terzo turno della Polizia locale fino alle 3 nei giorni di venerdì e sabato.Grazie alla mediazione del Prefetto di Vicenza Pietro Signoriello è stato raggiunto un accordo tra le parti che prevede, da un lato, la sospensione dello stato di agitazione da parte dei lavoratori della polizia locale e, dall’altro, il differimento dell’avvio del terzo turno prolungato al prossimo 4 novembre.Nel frattempo, l’amministrazione e le organizzazioni sindacali si incontreranno per approfondire ulteriormente alcune questioni già affrontate con i sindacati, in particolare l’articolazione dei turni di lavoro e dei riposi, il contenuto del documento di valutazione dei rischi, già aggiornato dall’amministrazione nello scorso mese di giugno, il coinvolgimento degli agenti più anziani nel terzo turno prolungato e un’eventuale premialità.“Era importante trovare un accordo – dichiara il sindaco Francesco Rucco – e ringrazio il Prefetto per il suo contributo di mediazione; procederemo ora con gli incontri programmati e, nel frattempo, daremo corso all’avvio del terzo turno prolungato realizzando così un preciso obiettivo dell’amministrazione. Mi auguro che il lavoro che attende le parti si svolga in un clima di serena collaborazione affinché tutto il personale della polizia locale sia messo nelle condizioni di operare al meglio per garantire ai cittadini una maggiore sicurezza percepita.”