Nasce Vi-Abita, la nuova associazione vicentina per il diritto all’abitare







Vicenza, [06/10/2026] –È nata ufficialmente Vi-Abita ETS, associazione riconosciuta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che riunisce 17 enti del terzo settore della provincia di Vicenza, con l’obiettivo di mettere in rete le competenze socio-educative maturate nel territorio e offrire risposte concrete all’emergenza abitativa, con particolare attenzione all’housing inclusivo.

L’associazione Vi-Abita è di natura solidaristica, promuove cioè progettualità innovative nel settore immobiliare capaci di integrare finanza partecipata non speculativa, attenzione all’energia come bene comune e sviluppo di comunità, per rispondere a chi oggi non trova un’opportunità abitativa o non riesce a sostenerne i costi.

L’associazione opera sull’intero territorio provinciale individuando nei quattro Ambiti Territoriali Sociali il contesto più idoneo per lo sviluppo delle politiche abitative del territorio, ma allo stesso tempo si propone di costruire un dialogo costruttivo su queste tematiche anche con gli altri soggetti chiave, sia pubblici (Comuni, Ulss, Ipab, Ater, ecc.) che privati come la Diocesi, le comunità parrocchiali, il mondo produttivo che in misura sempre maggiore ha necessità di rendere più attrattivo e aperto il contesto con in cui le imprese operano per riuscire a trovare risposta ai propri fabbisogni occupazionali.

Vi-Abita rappresenta e aggrega una rete già operativa: 197 alloggi attualmente in gestione per un totale di 1.082 posti letto rivolti finora soprattutto a persone in situazione di fragilità. L’obiettivo di Vi-Abita è allargare in modo trasversale la propria operatività, occupandosi anche di quella “fascia grigia” che sempre più spesso vede precluso il proprio accesso alla casa.

Il contesto regionale e provinciale

Il fenomeno ha dimensioni rilevanti sia a locale che regionale. Nel solo Comune di Vicenza, a titolo esemplificativo, sull’ultimo bando ERP (pubblicato nel 2024) le domande presentate sono state 1.156 – in crescita rispetto alle 889 del bando 2021 – di cui 1.075 ammissibili, a fronte di appena 118 nuove assegnazioni tra Comune/Amcps e Ater: poco più del 10% delle domande ammesse ha trovato risposta, solo a Vicenza dunque sono circa 1.000 i nuclei familiari che rimangono in condizioni di disagio abitativo e da allora è verosimile ipotizzare che il loro numero sia ulteriormente aumentato.

Non molto diversa la situazione a livello regionale: in Veneto, secondo l’Osservatorio Civico sulla Casa (OCIO), nel 2024 risultavano 12.947 persone nelle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica (ERP), e tra il 2023 e il 2024 sono stati assegnati appena 2.106 alloggi Ater, il 16% della domanda complessiva.

“Nel territorio vicentino – afferma Franco Balzi, presidente di Vi-Abita – risulta attualmente inutilizzato un vasto patrimonio immobiliare che chiede un ampio e innovativo coinvolgimento dei soggetti istituzionali per costruire risposte efficaci a quella che è da tempo una vera e propria emergenza. Vi-Abita intende rivolgersi all’ampia platea di proprietari che sono alla ricerca di interlocutori affidabili ed efficaci, prima di mettere a disposizione i propri immobili, che magari necessitano di interventi per essere riattati; sviluppare un dialogo e una collaborazione con la Diocesi e con le comunità parrocchiali per la valorizzazione degli spazi inutilizzati; interagire con il mondo produttivo, che deve affrontare con pragmatismo le conseguenze occupazionali del processo demografico in atto.

I 17 enti che compongono l’associazione sono realtà storiche, profondamente legate alle comunità in cui operano: proprio da questo radicamento, e dalle sinergie già sviluppate, nasce questo progetto che punta a dare una risposta condivisa e collettiva al tema dell’abitare”.

Il metodo: una risposta innovativa al bisogno abitativo

Per Vi-Abita la casa non è solo spazio fisico, ma uno snodo centrale di welfare: un luogo in cui favorire relazioni significative, promuovere l’autonomia individuale e costruire coesione sociale, nel rispetto della sostenibilità economica e ambientale. Il tema della casa riguarda comunità, relazioni e stili di vita, da sostenere attraverso percorsi di accompagnamento e orientamento calibrati sul progetto di vita di ciascuna persona.

L’approccio di Vi-Abita è fortemente inclusivo e trasversale, pensato per rispondere a persone con bisogni, esperienze e disponibilità differenti, anche all’interno degli stessi progetti. L’iniziativa non vuole quindi limitarsi alle situazioni di vulnerabilità, ma guarda anche a tutte quelle situazioni che sono semplicemente alla ricerca di una soluzione abitativa dignitosa e sostenibile: un progetto in linea con le recenti iniziative che l’Europa, l’Italia e la stessa Regione Veneto stanno attivando sul piano della programmazione territoriale (Housing Act; Piano Casa; DDL 106).

Un territorio che già crede nell’iniziativa

La peculiarità e l’importanza strategica della proposta di Vi-Abita hanno già raccolto alcuni importanti contributi dal territorio. All’iniziale e fondamentale sostegno di Cisl Vicenza, che ha accompagnato tutta la fase propedeutica del progetto, si è aggiunto il sostegno di Fondazione QuVi e della BCC Veneta, che hanno scelto di sostenere la fase di start up di questo nuovo soggetto imprenditoriale con finalità solidaristica.

I primi passi di un percorso sicuramente complesso che intende coinvolgere tutta la comunità vicentina per riuscire ad affrontare le numerose sfide che la attendono.