Sembra, finalmente, definita anche la lista della quota proporzionale a Vicenza per la Camera con capolista l’uscente Erik Pretto, seguito da Ingrid Bisa (che ha comunque un seggio sicuro in un collegio uninominale a Treviso), il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman e l’uscente Silvia Covolo. Seggio sicuro quindi per Pretto mentre la partita è giocabile per Castaman.