Lavoro in montagna, senza scendere a valle: ogni venerdì il consulente di Veneto Lavoro ad Arsiero

La convenzione tra Unione Montana Alto Astico e Veneto Lavoro porta lo sportello del lavoro in quota. Già partiti i primi recruiting day con le imprese locali, il primo con Forgital

Chi abita in alta Val d’Astico e cerca lavoro non dovrà più scendere fino al Centro per l’Impiego. Da novembre 2025, grazie a una convenzione firmata tra l’Unione Montana Alto Astico e Veneto Lavoro, ogni venerdì mattina un consulente è presente direttamente ad Arsiero, portando in valle i servizi che fino ad oggi richiedevano spostamenti spesso difficili e costosi.

Lo sportello settimanale: orari e sede

Il servizio è attivo ogni venerdì dalle 8:00 alle 13:00 presso la sede dell’Unione Montana in via Europa 22 ad Arsiero. Il consulente di Veneto Lavoro offre supporto personalizzato su orientamento al lavoro, percorsi formativi, opportunità occupazionali e strumenti di politica attiva. Un presidio pensato soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità o vive in condizioni di fragilità, ma aperto a tutti i cittadini dell’Alto Astico.

Il quadro istituzionale: il programma GOL

La convenzione, siglata il 17 novembre 2025, si inserisce nel Programma nazionale «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori» (GOL) e nel relativo Piano Attuativo della Regione del Veneto, che puntano a rafforzare la rete dei Centri per l’Impiego e a rendere più capillari sul territorio i servizi di informazione, consulenza e orientamento nel mercato del lavoro.

I recruiting day: le aziende incontrano i candidati in valle

Accanto allo sportello settimanale, l’Unione Montana sta diventando anche palcoscenico di incontri diretti tra imprese e lavoratori. Nella sala consiliare di Arsiero sono già in programma eventi organizzati da Veneto Lavoro insieme alle aziende del territorio: momenti pubblici in cui le imprese presentano le posizioni aperte e, nella stessa giornata, incontrano e colloquiano con i candidati. Il primo recruiting day, realizzato in collaborazione con Forgital, ha già dimostrato la validità del modello: domanda e offerta di lavoro che si incontrano in loco, senza che i cittadini debbano uscire dalla valle.

Lorenzato: «La distanza è un costo reale»

«Portare lo sportello del lavoro in Alto Astico significa abbattere un ostacolo concreto», spiega il Presidente dell’Unione Montana Marco Lorenzato. «In valle, la distanza dal Centro per l’Impiego è un costo reale, in tempo e in mobilità, soprattutto per chi cerca occupazione o vive condizioni di fragilità. Con questa convenzione e con i recruiting day che stiamo avviando con le aziende locali, l’Unione Montana diventa anche un presidio per lo sviluppo economico del territorio, non solo per i servizi amministrativi.»

Un modello replicabile per le aree montane del Veneto

L’iniziativa dell’Alto Astico si candida a diventare un riferimento per altri territori montani della regione: prossimità, collaborazione istituzionale e coinvolgimento diretto delle imprese locali sono gli ingredienti di un modello che riduce le distanze — fisiche e burocratiche — tra chi cerca lavoro e chi lo offre.

L’Unione Montana Alto Astico riunisce i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d’Astico.