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18 Luglio 2026 - 13.40

Gallio, donna caricata da una mucca: trasportata in ospedale

Giuseppe Balsamo
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Intervento dei soccorritori nella tarda mattinata di oggi a Gallio, dove una donna è rimasta ferita dopo essere stata caricata da una mucca.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.20 in contrada Ronco Carbon. Sul posto è intervenuto il Suem 118 per prestare le prime cure alla donna, che nell’impatto ha riportato un trauma a un arto inferiore.

Dopo essere stata stabilizzata, la paziente è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Asiago. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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