Fratelli d’Italia lancia Silvio Giovine

L’elenco dei big della destra vicentina si allunga e la fa da protagonista alle Politiche del 25 settembre. Ormai è certo, Silvio Giovine sarà il candidato unico del centrodestra al collegio uninominale di Vicenza, Maria Cristina Caretta in quello di Bassano e la lista al proporzionale prevede ancora Caretta capolista, seguita dal coordinatore regionale del Trentino Alto Adige, Alessandro Urzì, da Elisabetta Gardini e dal commissario provinciale Mattia Ierardi. Va detto che il Rosatellum prevede che sia Caretta che Gardini, candidate in collegi uninominali sicuri per il centrodestra a Bassano e Padova, lasceranno il posto quindi, alla fine, elezione sicura per Urzì, un po’ più in salita per Ierardi.