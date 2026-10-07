Fondi europei, Donazzan (FdI): “Il buon lavoro dei nostri amministratori porta frutti concreti al territorio”

Strasburgo, 7 ottobre 2026 – «Desidero esprimere il mio plauso alla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Cinzia Mannoia. Se oggi Valdagno e tutta la Valle dell’Agno possono contare su un Ufficio Europa e sull’accreditamento presso Casa Veneto, la sede di rappresentanza della Regione del Veneto a Bruxelles, è anche merito suo». Lo dichiara Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia, commentando l’incontro “Quali opportunità per il territorio?” che si è svolto oggi a Palazzo Festari di Valdagno.

«È stata Cinzia Mannoia a proporre in consiglio comunale l’accreditamento a Casa Veneto, dopo la visita a Bruxelles con la nostra delegazione – prosegue Donazzan –. Lo stesso sindaco Zordan ne ha riconosciuto il contributo. È la dimostrazione che l’impegno dei nostri amministratori locali, quando è serio e costruttivo, si traduce in risultati concreti per i cittadini».

«Grazie anche a questo passo, oggi in Valle dell’Agno si parla di fondi europei in modo strategico: risorse per le imprese, le scuole, i giovani, gli enti locali e il Terzo settore – sottolinea l’europarlamentare di FdI –. È un territorio con una forte tradizione manifatturiera e una grande capacità di innovare. Merita di essere accompagnato nell’intercettare le opportunità che l’Europa mette a disposizione per la crescita e lo sviluppo. Dal Parlamento europeo continuerò a essere al fianco degli amministratori e delle realtà produttive del Vicentino perché queste opportunità diventino progetti reali».