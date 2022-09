Ex Centrale del latte, aggiudicati i lavori del secondo lotto

Si è conclusa la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori per la riqualificazione del secondo stralcio della ex Centrale del latte.Ad aggiudicarsi l’appalto è la Costruzioni Bordignon Srl di Volpago del Montello (TV), con un ribasso del 6,137%. Alla gara hanno partecipato in totale quattro operatori economici.Completate le verifiche di legge, entro novembre si terrà la consegna dei lavori che si protrarranno per un anno.“Finalmente possono ripartire i lavori – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici – dopo un travagliato periodo in cui non è mai venuto a mancare l’impegno dell’amministrazione comunale per questa importante opera pubblica attesa dal quartiere e dalla città”.