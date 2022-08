Elezioni Politiche: i primi candidati ufficiali della Lega

Primi spifferi dal Carroccio sui nomi dei candidati veneti al Parlamento.

Uninominale Camera: Giorgio Andreuzza, Dimitri Coin, Ingrid Bisa, Alberto Stefani, Massimo Bitonci, Lorenzo Fontana.

Uninominale Senato: Mara Bizzotto e Paolo Tosato.

Non sono ancora ufficiali invece i nomi della lista proporzionale, ma voci di corridoio danno per certa la conferma in posizione sicura di Erik Pretto, mentre Erika Stefani sarebbe blindata nel plurinominale al Senato.