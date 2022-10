Centro sempre più “green”: al via i lavori di riqualificazione delle aiuole davanti a Palazzo Chiericati

Hanno preso il via oggi i lavori di riordino e valorizzazione del verde pubblico davanti a palazzo Chiericati.Nel dettaglio, nelle due aiuole di piazzale Matteotti di fronte al Chiericati saranno messe a dimora cespugli di rose mentre in quelle lungo la strada saranno collocati arbusti e piante.Sarà riqualificato, inoltre, il percorso pedonale e, grazie alla riorganizzazione degli spazi a verde, sarà ricomposta la storica “piazza dell’Isola” con il lievo della siepe perimetrale giunta a fine ciclo vitale.I lavori si protrarranno fino a fine mese.“L’intervento rientra nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione del verde urbano – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Con una spesa di 100 mila euro abbiamo deciso, infatti, di valorizzare i parchi di Villa Guiccioli e Villa Tacchi e le aiuole di piazzale Matteotti per una città sempre più green”.