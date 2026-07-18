Bufera di vento a Vicenza: vetri rotti in Corso San Felice, strada chiusa

VICENZA — La città è stata risparmiata dai forti temporali che hanno colpito le zone vicine, ma il vento molto forte ha comunque causato alcuni disagi.

A Corso San Felice si è verificata la rottura di alcuni vetri da uno degli appartamenti prospicienti i giardini Salvi.

Per motivi di sicurezza il tratto è stato chiuso al traffico: il transito è interrotto da Viale Roma a Piazzale Giusti.

La Polizia Locale è sul posto per gestire la viabilità, mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali altri danni.

Al momento non si segnalano feriti. Gli agenti invitano a prestare attenzione e a evitare la zona fino alla riapertura