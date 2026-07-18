CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
18 Luglio 2026 - 16.28

Bufera di vento a Vicenza: vetri rotti in Corso San Felice, strada chiusa

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VICENZA — La città è stata risparmiata dai forti temporali che hanno colpito le zone vicine, ma il vento molto forte ha comunque causato alcuni disagi.

A Corso San Felice si è verificata la rottura di alcuni vetri da uno degli appartamenti prospicienti i giardini Salvi.

Per motivi di sicurezza il tratto è stato chiuso al traffico: il transito è interrotto da Viale Roma a Piazzale Giusti.

La Polizia Locale è sul posto per gestire la viabilità, mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali altri danni.

Al momento non si segnalano feriti. Gli agenti invitano a prestare attenzione e a evitare la zona fino alla riapertura

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Bufera di vento a Vicenza: vetri rotti in Corso San Felice, strada chiusa | TViWeb Bufera di vento a Vicenza: vetri rotti in Corso San Felice, strada chiusa | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy