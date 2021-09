BRENDOLA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: PRESENTE ALLA MARCIA SILENZIOSA CONTRO I FEMMINICIDI

L’amministrazione di Brendola è da sempre in prima fila contro la violenza di genere ed è anche per questo che sarà presente domani, sabato 18 settembre, alla Marcia Silenziosa che il Comune di Vicenza e l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto hanno organizzato, a partire dalle 11.30, con ritrovo all’esedra di Campo Marzo, per testimoniare solidarietà e vicinanze alla vittime dei recenti femminicidi nel Vicentino. “Come donna e come assessore alla sicurezza di Brendola – commenta l’assessore Alessandra Stenco – ci tengo particolarmente ad essere presente: in questi quattro anni di amministrazione, infatti, a Brendola abbiamo messo in piedi molti progetti contro la violenza sulle donne. Sentiamo fortemente questo momento e condanniamo ancora una volta tutte le forme di violenza”. “In particolare quella sulle donne deve essere fronteggiata e fermamente condannata in ogni modo e in ogni sede – conclude Stenco – è così che una società può ritenersi civile. Il messaggio che vogliamo lanciare anche da Brendola è quello di sensibilizzare il più possibile su questo tema, purtroppo ancora attuale”. Brendola, 17 settem