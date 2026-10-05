Borso del Grappa, muore a 21 anni dopo una puntura di zanzara: oggi l’ultimo saluto a Giovanni Colle

Profondo cordoglio a Borso del Grappa per la morte di Giovanni Colle, 21 anni, scomparso venerdì 2 ottobre all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in seguito alle complicazioni insorte dopo una puntura di zanzara. Il giovane era immunodepresso e, nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

La notizia ha colpito profondamente non soltanto familiari e amici, ma anche le comunità di Borso del Grappa e Cornuda, dove Giovanni, chiamato affettuosamente “Gio” da chi lo conosceva, era molto conosciuto.

Da circa sei anni faceva parte dello sci club di Cornuda e proprio in queste settimane si stava preparando all’arrivo della nuova stagione invernale per tornare sulle piste, una delle sue grandi passioni. L’altra erano i go-kart, ai quali dedicava parte del tempo libero.

Dopo aver conseguito la maturità, Giovanni aveva iniziato a lavorare nella stessa azienda di Bassano del Grappa dove è impiegato il padre Paolo. Tra i due c’era un rapporto particolarmente stretto. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un ragazzo educato, disponibile e affidabile.

A piangerlo sono la mamma Patrizia, il papà Paolo, la fidanzata Arianna, insieme a parenti e numerosi amici.

L’ultimo saluto a Giovanni è previsto oggi, lunedì 5 ottobre, alle 16, nella Pieve di Sant’Eulalia a Borso del Grappa, dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia.