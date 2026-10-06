Arzignano, due sedicenni morti nello schianto di Ferragosto: condanna a 6 anni, famiglie amareggiate

È arrivata la sentenza per l’incidente costato la vita a Giulio Pizzolato e Mattia Cardascia, i due ragazzi di 16 anni morti dopo lo schianto avvenuto la sera di Ferragosto del 2025 ad Arzignano. Come riporta nell’edizione odierna Il Giornale di Vicenza, il giudice ha condannato a sei anni di reclusione Luca Beggiato, 50 anni, residente in città.

L’incidente si era verificato in via Montorso, lungo la provinciale 31 della Valchiampo. I due adolescenti viaggiavano sullo stesso scooter insieme a una comitiva di amici diretta verso Montorso, mentre dalla direzione opposta arrivava la Volkswagen Golf guidata dal 50enne.

Secondo quanto ricostruito durante l’inchiesta, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta andando a urtare due ciclomotori. L’impatto fu violentissimo: Giulio e Mattia vennero sbalzati sull’asfalto e trasportati d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove morirono a poche ore di distanza. Un terzo giovane coinvolto riportò invece conseguenze meno gravi.

Gli accertamenti effettuati dopo l’incidente stabilirono che il conducente della Golf era risultato positivo all’alcoltest. La Procura aprì così un procedimento per duplice omicidio stradale e l’uomo venne successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.

La difesa aveva inizialmente proposto un patteggiamento a quattro anni, non accolto dal pubblico ministero Cristina Carunchio, che aveva ritenuto la pena insufficiente. Si è quindi arrivati al rito abbreviato, con la conseguente riduzione prevista dalla legge.

In aula l’accusa aveva chiesto dieci anni di reclusione. Il giudice ha invece deciso per una pena di sei anni.

Una decisione che ha lasciato profonda amarezza nelle famiglie dei due ragazzi. La madre di una delle vittime ha espresso pubblicamente la propria delusione per l’esito del processo, mentre parenti e amici erano presenti in tribunale anche con magliette dedicate a Giulio e Mattia, ricordando due vite spezzate a soli 16 anni.