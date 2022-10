Albo dei presidenti di seggio, c’è tempo fino al 31 ottobre per fare domanda

Per poter svolgere le funzioni di presidente di seggio è necessario essere inseriti nell’apposito albo.

La domanda va presentata entro il 31 ottobre di ogni anno al Comune anche via email (uffelettorale@comune.vicenza.it ; vicenza@cert.comune.vicenza.it), allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Il richiedente deve essere elettore del Comune di Vicenza ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Le iscrizioni all’albo dei presidenti di seggio, come pure le cancellazioni, vengono disposte dalla Corte d’appello di Venezia, cui spetta provvedere alla nomina in caso di elezioni.

Ulteriori informazioni, cause di esclusione e modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati al link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,57818