A 9 anni Tommaso è già campione di Bmx

Con le ultime due gare nel fine settimana si è concluso a Verona il circuito italiano Bmx che ha visto un piccolo rider chiampese, portacolori del club BmxCreazzo, sul podio in entrambe le giornate: con un 2° posto al sabato e un 1° posto la domenica. Tommaso Negro, 9 anni da Chiampo, si aggiudica così dopo 10 gare svoltesi nella varie piste del nord Italia, nella classifica generale individuale per la sua categoria, il 3° posto su 58 sfidanti. “Un piccolo grande orgoglio per noi chiampesi – commenta l’assessore allo sport Sara Mettifogo – per un campione al quale auguriamo altri cento di questi podii”.