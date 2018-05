MONTEGALDA – Scontro tra auto e Suv: due donne estratte dai pompieri (FOTO E VIDEO)

Un tremendo scontro nella notte tra un’auto e un Suv. La notte scorsa, alle 2.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente in via Roma a Montegalda: ferite due giovani donne. I pompieri accorsi da Vicenza hanno estratto la conducente 27 enne e la passeggera 25 enne di una Fiat 500, illeso l’autista del Suv Bmw. Le due giovani donne sono state prese in carico dalle ambulanze dei volontari del Suem 118 per essere portati in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza con la rimozione dei veicoli.