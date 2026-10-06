Violenza a Vicenza, rissa tra giovani stranieri: due ventenni feriti

Una rissa scoppiata nel cuore di Vicenza ha lasciato almeno due giovani feriti, entrambi ventenni residenti in città e di origine straniera. Uno dei due ha riportato fratture multiple al volto e diverse escoriazioni, mentre il secondo è stato medicato per contusioni.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, nell’area compresa tra piazza Marconi e contrà dei Forti di San Francesco, davanti a un’agenzia immobiliare. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di individuare tutti i partecipanti.

Una parte della scena è stata ripresa con uno smartphone da una finestra. Nel filmato si vedono diversi ragazzi in strada e, più lontano, un gruppo concentrarsi attorno ad alcune persone. Le immagini documentano la concitazione di quei momenti, ma la distanza non consente di stabilire chi abbia colpito chi né di ricostruire l’intera sequenza della rissa.

Ad avere la peggio sono stati due ventenni. Uno è stato accompagnato al pronto soccorso del San Bortolo ma, prima di completare gli accertamenti, si era inizialmente allontanato dall’ospedale. Il dolore lo ha poi spinto a tornare: gli esami hanno evidenziato diverse fratture al volto e numerose escoriazioni. Dopo le cure è stato dimesso.

Meno serie le conseguenze per l’altro giovane, che ha riportato contusioni multiple.

Il numero complessivo dei feriti potrebbe però essere superiore. Nel corso della stessa notte altre persone si sarebbero presentate autonomamente al pronto soccorso del San Bortolo e sono in corso verifiche per capire se anche questi accessi siano collegati alla medesima rissa.

Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno innescato lo scontro, quante persone vi abbiano effettivamente preso parte e le responsabilità individuali.