VICENZA – Sistemati marciapiedi e parapetto di viale Margherita

Si sono conclusi, in anticipo di 30 giorni rispetto al cronoprogramma, i lavori di rifacimento del tratto di marciapiede di viale Margherita lungo il fiume Retrone, tra contra’ della Piarda e l’area dell’ex impianto di distribuzione carburanti.

A darne l’annuncio questa mattina, in occasione di un sopralluogo, sono stati il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi.

“Presentiamo oggi un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza strutturale di un tratto stradale in un nodo strategico per la città – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –, all’ingresso del centro storico, a ridosso dello stadio Menti e dell’università, che sarà interessato da vari lavori. A breve prenderà il via, infatti, il cantiere per la completa riqualificazione della viabilità attorno a Campo de’ Nane mentre, la prossima estate, i lavori per la realizzazione di Largo Paolo Rossi. Sempre in questa zona, in futuro, passerà il filobus che vedrà proprio qui, davanti al polo universitario, una delle stazioni principali dopo quella in piazza Matteotti e in viale Roma”.

“Dopo l’intervento di asfaltatura del ponte, abbiamo sistemato anche il tratto di marciapiede di viale Margherita che, da anni, presentava un problema strutturale – ha precisato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Era un’opera necessaria che ha permesso di riqualificare finalmente, e con una soluzione duratura nel tempo, un tratto stradale in una zona nevralgica per la città, sia per la presenza del polo universitario che per quanto riguarda il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile e pedonale”.

Grazie all’intervento, che ha interessato un tratto di circa 75 metri, sono stati sistemati gli avvallamenti e ammaloramenti presenti, nonché il parapetto di protezione lungo l’argine e il palo di pubblica illuminazione.

Nel dettaglio, i lavori hanno visto la demolizione del marciapiede esistente e la successiva stabilizzazione del pendio mediante la posa di due file di micropali in calcestruzzo.

È stato, quindi, realizzato un cordolo in cemento armato quale base alla successiva stesura della pavimentazione del nuovo marciapiede.

Con l’occasione è stato interamente rifatto il parapetto.

L’intervento è stato eseguito dalla ditta Comac Srl di Romano d’Ezzelino (VI), direttore lavori Mario Costa di Pozzoleone (VI). Il progetto è a cura del servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune di Vicenza.