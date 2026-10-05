Vicenza, nuove scritte contro medici e vaccini alla sede Ulss: «Ignoranza e fanatismo, non ci fermeranno»

Nuovo episodio vandalico contro medici e campagne vaccinali a Vicenza. Nella prima mattinata di oggi, alla riapertura della sede del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica in via Albinoni, sono state trovate sulle pareti esterne alcune scritte offensive rivolte ai medici e alla prevenzione vaccinale.

L’episodio arriva dopo altri casi analoghi avvenuti nei mesi scorsi, con modalità e contenuti simili. L’Ulss 8 Berica ha condannato fermamente quanto accaduto e ha espresso vicinanza al personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione.

«Voglio esprimere pieno sostegno e vicinanza ai medici e al personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione – dichiara il direttore generale Peter Assembergs –. All’ignoranza e al fanatismo di pochi ribattiamo con l’impegno quotidiano per la salute della popolazione».

Assembergs sottolinea inoltre che episodi di questo tipo non modificheranno l’attività dell’Azienda sanitaria: «Contestazioni senza alcun fondamento scientifico e alcuna logica non ci fanno in alcun modo desistere e certamente non spostano l’opinione pubblica, che per la stragrande maggioranza è consapevole dell’importanza e dell’efficacia delle campagne di prevenzione».

Il nuovo atto vandalico è stato scoperto proprio nel giorno di avvio della campagna antinfluenzale, richiamata dallo stesso direttore generale come uno degli esempi dell’attività di prevenzione portata avanti dall’Ulss.

L’Azienda sanitaria ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine e ha annunciato che presenterà denuncia.