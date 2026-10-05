StrArzignano da record: Detto e Sartor vincono la 10 km, in 3 mila invadono le strade della città

Grande partecipazione alla dodicesima edizione della StrArzignano – Trofeo AutoVega 2026, che domenica ha riempito le strade della città grazie anche a condizioni meteo particolarmente favorevoli. A conquistare la gara agonistica sui 10 chilometri sono stati il vicentino Nicola Detto, del Runners Team Zanè, e Miriam Sartor, mentre la manifestazione ha registrato complessivamente 320 partecipanti sulla distanza cronometrata e circa 3 mila presenze nelle marce non competitive.

Un risultato che conferma la crescita della manifestazione organizzata da Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, con il sostegno del Comune e di numerose realtà economiche del territorio.

La novità della 10 chilometri non competitiva cronometrata ha contribuito in modo significativo ai numeri dell’edizione 2026: ai 230 agonisti si sono aggiunti infatti 90 partecipanti che hanno scelto la nuova formula.

Ancora più consistente la partecipazione alla tradizionale StrArzignano non competitiva, con circa 3 mila persone impegnate sui percorsi di 3, 7 e 12 chilometri. Una presenza favorita anche dai progetti dedicati alle scuole e ai gruppi sportivi.

La vigilia era stata invece riservata ai più giovani con GiocAtletica e StraKids. Decine di bambini e ragazzi under 15 hanno potuto provare corsa, salti e lanci nelle piazze cittadine, accompagnati dai tecnici e da numerosi atleti e campioni di casa.

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale. Alla manifestazione erano presenti il sindaco Riccardo Masiero, alla sua prima StrArzignano da primo cittadino, il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Lovato e l’assessore Mario Zuffellato. Dal Comune è arrivato il riconoscimento al lavoro della macchina organizzativa, sostenuta da decine di volontari e da una rete sempre più ampia di aziende e associazioni.

Detto domina tra gli uomini, Sartor senza rivali

Nella gara maschile Nicola Detto, portacolori del Runners Team Zanè, ha tagliato il traguardo in 33’29”, precedendo il veneziano Marco Pavan dell’Audace Noale, secondo in 33’42”, e il giovane trevigiano Giacomo Marchiol, terzo in 34’22”.

Netta anche la vittoria femminile di Miriam Sartor, dell’Atletica Mogliano, che ha concluso la prova in 36’50”. Secondo posto per Martina Poggetta di Vicenza Marathon in 41’32”, davanti a Michela Scalco dell’AV Run, arrivata praticamente nello stesso tempo e separata soltanto da pochi centesimi.

Nelle categorie giovanili, per Atletica Pedemontana Veneta, successo tra le Allieve di Caterina Lovato in 45’21”. Tra gli Allievi vittoria di Marco Pasini dell’Atletica SBV in 37’11”, mentre nella categoria Junior si è imposto Francesco Docimo dell’AV Brazzale in 36’30”.

Premiate anche tutte le categorie Master. La Coppa Longevità è andata, in campo femminile, a Maria Cristina Dal Sano di Vicenza Marathon e, tra gli uomini, a Bruno Zattra dell’AV Run.

Scuole protagoniste della non competitiva

Grande riscontro per il progetto rivolto agli istituti scolastici, che ha portato centinaia di studenti e famiglie alla partenza. Alle scuole partecipanti sarà destinato complessivamente un premio di 1.000 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale sportivo e didattico.

Un’iniziativa resa possibile anche grazie al sostegno di Banca delle Terre Venete, Gi Sport, RS Work//Promotions e dei centri fitness We_Beat.

Solidarietà con ADMO, AIDO e AISM

Accanto allo sport, la StrArzignano ha confermato anche la propria vocazione solidale. ADMO, AIDO e AISM erano presenti con i rispettivi gazebo per promuovere la donazione di midollo osseo e di organi e per sostenere, attraverso la vendita delle mele, la ricerca sulla sclerosi multipla.

Tra i partecipanti anche il piccolo Lorenzo di Chiampo insieme alla sua famiglia. Proprio per lui, durante l’edizione 2023, la StrArzignano aveva contribuito a una grande mobilitazione per la ricerca di un donatore compatibile, poi fortunatamente individuato.

I presidenti di Atletica Arzignano, Christian Belloni, e Atletica Ovest Vicentino, Roberto Mistrorigo, al termine di una giornata intensa hanno già dato appuntamento a runner e camminatori alla tredicesima edizione, in calendario nell’ottobre 2027.

Una rete di partner dietro la manifestazione

Determinante anche nel 2026 il contributo delle aziende e degli enti che sostengono la StrArzignano, permettendo non soltanto l’organizzazione dell’evento, ma anche iniziative a favore di scuole, associazioni sportive, volontariato e famiglie a basso o bassissimo reddito, con l’obiettivo di favorire l’accesso dei ragazzi alla pratica dell’atletica leggera.

Accanto ad AutoVega, sponsor del trofeo, ed Euroventilatori, main sponsor della non competitiva, figurano Banca delle Terre Venete e We_Beat Centri Fitness. Fondamentale anche il sostegno economico del Comune di Arzignano e della Regione del Veneto.

Hanno inoltre aderito Cielo E Terra, Impresa Edile Francesco Mottisi, Assistenza Casa Denis Casillo, Gi Sport, RS Work//Promotions, Fisiopoint Arzignano, Real Color, The Bridge, Lovato Giovanni, Came, Why Sport, GR Servizi Srl, Nexus, Conceria Tolio, Bomeca, LLP Lavorazione Lamiera, Mobili Mastrotto, Compressori Aircomp, Dalla Benetta Silvano, BM Officine, Zordan Lavorazione Pelli, New Tecnowork, Elettrocasa Arzignano, OMC ed Ekologica Service.

La manifestazione ha ricevuto inoltre una sovvenzione da Acque del Chiampo S.p.A., mentre Radio Stella, media partner dell’evento, ha seguito in diretta la mattinata con i propri deejay e speaker.