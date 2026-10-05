Veneto, minaccia di morte il fratello: in camera trovati un taser e documenti intestati ad altre persone. Denunciato 22enne straniero

Una lite familiare scoppiata nella giornata di ieri, 4 ottobre, in un appartamento della zona Guizza a Padova ha portato alla denuncia di un 22enne nigeriano. A chiedere l’intervento della Polizia è stata la sorella dei due giovani coinvolti, preoccupata dalle minacce rivolte dal fratello maggiore al minore.

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova, coordinati dal vicequestore Michele Zonno, sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata al 113 e hanno trovato nell’abitazione i due fratelli, rispettivamente di 22 e 20 anni.

Secondo quanto ricostruito, il 22enne avrebbe minacciato di morte il fratello più giovane durante il diverbio. La sorella, presente nell’appartamento, spaventata dallo stato di agitazione e dalle minacce, ha chiesto aiuto alla Polizia.

Dopo aver riportato la situazione alla calma, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Nella stanza del 22enne è stata rinvenuta un’arma a impulsi elettrici tipo taser, marca “Eagle Lightning”, con relativa cartuccia.

Nel corso del controllo sono stati trovati anche due documenti d’identità, due patenti di guida e due carte di debito intestate a terze persone.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e in passato denunciato per diversi reati, tra cui resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito, furto, lesioni, percosse e porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stato accompagnato negli uffici della Questura.

Dopo il fotosegnalamento, il 22enne è stato denunciato per ricettazione e per violazione della normativa sul possesso di armi.

Il questore di Padova Marco Odorisio ha inoltre attivato l’Ufficio Immigrazione per le valutazioni di competenza relative al titolo di soggiorno.