Maxi frana sulle Tofane, enorme nube di polvere

Una frana di grandi dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio di domenica 4 ottobre dalle pareti nord della Tofana di Dentro, nel gruppo delle Tofane, sopra Cortina d’Ampezzo. Il crollo ha sollevato una vasta nube di polvere, visibile a distanza, e ha fatto temere inizialmente che il materiale potesse aver raggiunto la Val Travenanzes, attraversata da diversi sentieri.

Le verifiche effettuate successivamente hanno però escluso il coinvolgimento di persone. Le masse rocciose si sarebbero fermate in quota, senza raggiungere il fondovalle. Soccorritori e Guardia di finanza hanno controllato l’area anche con droni, senza rilevare elementi che facessero pensare alla presenza di escursionisti travolti.

Il distacco si è verificato mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore stava ultimando un altro intervento nella zona. Una escursionista di 52 anni residente a Limana si era procurata un trauma al ginocchio lungo la via normale alla Tofana di Rozes. Il tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di circa dieci metri, l’ha recuperata e trasferita a bordo.

L’eliambulanza ha quindi raggiunto l’ospedale Codivilla di Cortina, dove ha lasciato la donna, per poi imbarcare due soccorritori della Guardia di finanza e tentare un sorvolo dell’area interessata dalla frana.

L’avvicinamento è stato però inizialmente impossibile a causa della grande quantità di polvere rimasta sospesa nell’aria, che limitava fortemente la visibilità.

Una volta migliorate le condizioni sono scattati i controlli più ravvicinati, che hanno consentito di escludere conseguenze per le persone. Per precauzione sono stati comunque disposti controlli sulla stabilità del versante e sui sentieri della zona, in attesa di verificare eventuali effetti del distacco sui percorsi escursionistici.