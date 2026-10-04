Vicenza, raduno social degenera a Campo Marzo: mille giovani, danni al park Verdi

Un raduno lanciato sui social da un influencer ha richiamato sabato pomeriggio circa un migliaio di giovanissimi a Campo Marzo, quasi tutti di origine straniera, a Vicenza, trasformandosi in poche ore in caos, danneggiamenti e disordini. L’appuntamento era stato promosso da Hamza Messaf, conosciuto online come “Ilvucumpra”, che aveva invitato i follower a partecipare alle 16 a una “battle aura”, una sfida a colpi di pose, balletti e gesti, con vestiti in premio.

Già prima dell’orario fissato centinaia di adolescenti, in gran parte tra i 15 e i 18 anni ma anche più piccoli, si erano radunati nell’area di viale Roma, presidiata da polizia, carabinieri e polizia locale. All’arrivo dell’influencer la folla si è spostata verso il park Verdi, circondando il suo furgone.

La situazione è rapidamente degenerata. Nel parcheggio sono state danneggiate una sbarra d’uscita e la porta dell’ascensore; anche un finestrino del mezzo dell’influencer è stato infranto. Nel parapiglia alcune persone sarebbero rimaste ferite e alcune ragazze hanno riferito di aver subito molestie. Segnalazioni di disordini sono arrivate anche da piazzale Giusti, corso San Felice, via Napoli e viale Milano.

Dopo quasi due ore la folla si è dispersa senza che la “battle aura” si svolgesse. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di individuare i responsabili dei danneggiamenti. Sui social è intanto scoppiata anche la polemica politica, dopo la diffusione di alcuni video girati durante il raduno.