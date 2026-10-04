Peschiera del Garda, incendio al campeggio Bella Italia: 24 persone in ospedale, una è grave – video

Un vasto incendio è divampato all’alba di oggi, domenica 4 ottobre, all’interno del campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, nel Veronese. L’allarme è scattato poco prima delle 6 e le fiamme hanno coinvolto una ventina di casette mobili, mentre nella struttura erano presenti numerosi ospiti.

Il bilancio provvisorio è di 24 persone trasportate in ospedale: una versa in gravi condizioni, sette presentano un quadro di media gravità e altre sedici hanno riportato ferite lievi. I feriti sono stati portati soprattutto al pronto soccorso di Peschiera, mentre anche gli altri ospedali della zona sono stati messi in allerta.

Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco con cinque mezzi, insieme a sei mezzi del Suem 118. Le operazioni di soccorso sono state rese più complesse dalla presenza di bombole di Gpl e di veicoli a gas.

Durante il rogo sarebbe stata avvertita anche un’esplosione, mentre una densa colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono state portate sotto controllo, ma le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Restano da accertare le cause dell’incendio.