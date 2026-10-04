Bassano, violenza sessuale: arrestato straniero di 44 anni, deve scontare 4 anni

La condanna è diventata definitiva dopo i pronunciamenti del Tribunale di Vicenza, della Corte d’Appello di Venezia e della Cassazione. L’uomo è stato portato nel carcere di Vicenza.

BASSANO DEL GRAPPA – Un cittadino camerunense di 44 anni, residente nel Bassanese, è stato arrestato il 2 ottobre dai Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa in esecuzione di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva per violenza sessuale.

Il provvedimento è stato emesso nello stesso giorno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza – Ufficio Esecuzioni Penali. Il 44enne dovrà scontare una pena di quattro anni di reclusione.

La vicenda giudiziaria riguarda un episodio di violenza sessuale commesso, secondo quanto definitivamente accertato dalla magistratura, il 12 aprile 2021 a Bassano del Grappa.

La condanna era stata pronunciata inizialmente dal Tribunale di Vicenza e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. La sentenza è poi diventata definitiva dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal 44enne.

Ricevuto l’ordine di esecuzione, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo. Al termine delle formalità di rito, il 44enne è stato accompagnato nella Casa circondariale di Vicenza, dove dovrà espiare la pena.