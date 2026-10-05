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5 Ottobre 2026 - 9.45

Il boia che dà lezioni di diritti umani

Machiavellus
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Machiavellus

C’è qualcosa di sublime nella diplomazia iraniana.
Il regime degli Ayatollah, quello che arresta i manifestanti, tortura i dissidenti, manda a morte i ragazzi, impicca i condannati alle gru, e arrivare a far subire violenze sessuali alle ragazze prima dell’esecuzione, perché una vergine non può essere uccisa, oggi dà lezioni alla Francia sul rispetto dei diritti umani.
Non è una barzelletta.
È l’Iran che chiede a Parigi di indagare sulle violenze della polizia contro i manifestanti.
Lo stesso Iran dove si può finire in carcere o davanti a un cappio per una generica accusa di «inimicizia con Dio».
Insomma, il boia che presenta un esposto contro il carnefice.
La diplomazia dei preti inturbantati , evidentemente, non conosce più il senso del ridicolo.
Ma almeno una cosa va riconosciuta agli ayatollah: hanno un’ironia involontaria che nessuno sceneggiatore avrebbe saputo inventare.
Machiavellus

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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