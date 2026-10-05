Camisano Vicentino, taser nel marsupio e mazza da baseball nel bagagliaio: denunciato un 21enne

Uno storditore elettrico ad alto voltaggio tenuto nel marsupio e una mazza da baseball in metallo nascosta nel bagagliaio dell’auto. È quanto hanno trovato i Carabinieri durante un controllo a Camisano Vicentino, concluso con la denuncia di un 21enne del posto per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare fenomeni di microcriminalità, condotte violente e degrado giovanile nelle aree urbane e nei luoghi di aggregazione.

I militari della Stazione di Camisano Vicentino hanno fermato un’autovettura con tre giovani a bordo. L’atteggiamento degli occupanti avrebbe insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e del veicolo.

Durante il controllo è stato rinvenuto uno storditore elettrico ad alto voltaggio, che il conducente teneva a portata di mano all’interno del proprio marsupio. Nel bagagliaio è stata invece trovata una mazza da baseball in metallo lunga 55 centimetri.

Nel vano portaoggetti dell’abitacolo i militari hanno inoltre individuato un contenitore ermetico con evidenti tracce di sostanza stupefacente che, secondo quanto riferito dall’Arma, sarebbe stata consumata di recente.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il 21enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’attività, sottolineano i Carabinieri, rientra nel presidio preventivo del territorio e nei controlli finalizzati a contrastare la diffusione di armi e oggetti potenzialmente offensivi tra i più giovani.