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5 Ottobre 2026 - 15.21

Vicenza, fermato nella notte con droga: denunciato un 30enne

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Un cittadino nigeriano di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di quasi 20 grammi di marijuana.

Il controllo è scattato intorno all’1.10 della scorsa notte in via Vittime Civili di Guerra, nell’ambito dei servizi rafforzati di vigilanza e contrasto allo spaccio disposti dal Questore di Vicenza nelle aree considerate più sensibili della città.

A fermare l’uomo è stata una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante gli accertamenti e la successiva perquisizione, gli agenti hanno trovato circa 19 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati.

L’uomo, nato nel 1996, è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura e denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

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