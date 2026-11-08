Vicenza, aggressione a coltellate nella notte vicino alla Rotonda: due feriti, un 18enne perde un occhio

Due giovani sono rimasti feriti in un’aggressione con un coltello avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre a Vicenza, nella zona della Riviera Berica, lungo una stradina alle spalle di Villa La Rotonda. Uno dei ragazzi, appena 18enne, ha riportato una gravissima ferita al volto che gli avrebbe provocato la perdita di un occhio.

Secondo le prime informazioni, i due giovani sarebbero stati raggiunti da diversi fendenti sferrati da una persona che, subito dopo l’aggressione, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. L’identità del responsabile non è ancora stata accertata.

Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di accompagnarli al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo. Le loro condizioni sono serie, ma, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero in pericolo di vita.

Particolarmente gravi le conseguenze per il diciottenne, colpito al viso e rimasto con una lesione permanente a un occhio.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare la persona responsabile.

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno preceduto l’accoltellamento e il motivo della violenza. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto nella zona della Riviera Berica durante la notte.