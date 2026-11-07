Tragico schianto nella notte sull’A13: Alfa Romeo si ribalta in un campo, morti due uomini di 38 e 40 anni

Due uomini di 38 e 40 anni hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto poco dopo le 2 di questa notte, sabato 7 novembre, sul raccordo autostradale A13, nel tratto tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, in direzione Venezia. Le vittime, una residente in provincia di Napoli e l’altra in provincia di Taranto, viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo Giulia finita fuori strada e ribaltatasi in un campo.

L’incidente si è verificato all’altezza di Legnaro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vettura potrebbe aver urtato il guardrail prima di uscire dalla carreggiata. L’auto ha quindi terminato la propria corsa nel terreno adiacente al raccordo, capovolgendosi. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.

Sul luogo dello schianto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Padova, impegnate nelle delicate operazioni necessarie per liberare i due occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere dell’automobile.

Una volta estratti dall’abitacolo, i due uomini sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118, che ha tentato di salvarli. Purtroppo, nonostante gli interventi di soccorso, per entrambi non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità, insieme al personale ausiliario di Autostrade, che ha collaborato nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto interessato.

Gli accertamenti dovranno stabilire cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’Alfa Romeo e se vi siano stati altri fattori determinanti nella tragedia costata la vita ai due uomini.