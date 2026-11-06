Sagre, feste e marce in Veneto dal 6 all’8 novembre 2026: 40 appuntamenti tra sapori, fiere e passeggiate

Sagre, fiere, feste e marce in Veneto: scopri cosa fare questo weekend con la guida di TViWeb, aggiornata ogni settimana con gli appuntamenti da non perdere nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Venezia, Belluno e Rovigo. Tra eventi enogastronomici, mercatini, feste di paese e passeggiate, tutte le informazioni per organizzare il fine settimana.

Il Veneto si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti tra venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre 2026. Dalle fiere di San Martino alle feste del radicchio, dalle castagnate alle degustazioni di vino e tartufo, sono numerose le occasioni per scoprire prodotti tipici e tradizioni locali. Non mancano le marce non competitive, i mercatini e le manifestazioni dedicate al mondo agricolo. Ecco 40 eventi nelle sette province venete, con date riferite al 2026 e collegamenti per consultare i programmi.

Provincia di Vicenza

Breganze – Antica Fiera di San Martino, dal 6 all’8 novembre

Breganze rinnova l’appuntamento con l’Antica Fiera di San Martino, giunta alla diciannovesima edizione. Il programma coinvolge il centro storico e piazza Mazzini da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Sono previsti stand gastronomici, prodotti del territorio, artigianato e iniziative legate alla tradizione contadina. Domenica spazio alla grande fiera con numerosi espositori e ai Calici di San Martino, dedicati ai vini locali. Tra le specialità anche lo spiedo e il tradizionale torresano, su prenotazione.

Informazioni e programma

Tonezza del Cimone – Festa del Tartufo, 7 e 8 novembre

Sabato 7 e domenica 8 novembre Tonezza del Cimone dedica un intero fine settimana al tartufo. Il centro congressi ospita la manifestazione con proposte gastronomiche, mercatini e iniziative per conoscere questo prodotto. Sabato mattina è prevista una ricerca guidata del tartufo con i cani, mentre domenica si svolgerà una competizione cinofila. Nel programma trovano spazio anche castagne, vin brulé e intrattenimento musicale, per un appuntamento che unisce cucina e tradizioni dell’Altopiano.

Informazioni sulla Festa del Tartufo

Dueville – La Brosemada, marcia di domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre torna a Dueville la Brosemada, manifestazione ludico-motoria giunta alla 54ª edizione. La partenza è prevista dall’area ex Lanerossi, in via Don Benigno Fracasso, dalle 7.30 alle 9.30. I partecipanti potranno scegliere tra percorsi di 4, 8, 13 e 20 chilometri, adatti a differenti livelli di preparazione. L’iniziativa, organizzata dal gruppo Corri con Noi, permette di attraversare il territorio in un’atmosfera sportiva e conviviale. Sono previste quote di iscrizione differenziate.

Programma sul sito del Comune

Velo d’Astico – Antica Sagra de San Martin, domenica 8 novembre

Il centro di Velo d’Astico ospita domenica 8 novembre l’Antica Sagra de San Martin, appuntamento dedicato alle tradizioni del territorio. La manifestazione interessa piazza San Martino e piazza IV Novembre, con un mercatino di prodotti tipici e la possibilità di ritrovare sapori e consuetudini della vita paesana. È previsto anche uno spazio gastronomico curato nell’ambito dell’organizzazione della Pro Loco. Una festa che anticipa la ricorrenza di San Martino dell’11 novembre, mantenendo vivo il legame con la cultura rurale.

Informazioni sull’evento

Thiene – Festa del Ringraziamento, domenica 8 novembre

A Thiene domenica 8 novembre si celebra la Festa del Ringraziamento, dedicata al mondo agricolo. Il ritrovo dei mezzi è previsto dalle 9 nell’area dell’ex Nordera, in via Rasa. Alle 10 partirà il corteo dei trattori, che attraverserà la città per raggiungere il santuario della Madonna dell’Olmo. La manifestazione, promossa dal Comitato degli Agricoltori, richiama il valore del lavoro nei campi e della produzione agricola. Un appuntamento che porterà nelle strade cittadine numerosi mezzi e operatori del settore.

Dettagli della manifestazione

Barbarano Mossano – Festa del Ringraziamento a Ponte di Barbarano, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre Ponte di Barbarano celebra la Festa del Ringraziamento con una giornata dedicata all’agricoltura. Il programma prevede dalle 8.45 la sfilata dei trattori, seguita dall’offerta dei frutti della terra e dalla benedizione dei mezzi agricoli alle 10.30. A mezzogiorno è previsto un pranzo su prenotazione. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, spazio alle caldarroste e al vino. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, comprende anche la partecipazione della banda musicale.

Programma della festa

Lastebasse – Festa di San Prosdocimo, 7 e 8 novembre

Nella frazione di Posta, a Lastebasse, sabato 7 e domenica 8 novembre si svolge la Festa di San Prosdocimo. L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco, è previsto nell’area della piazzetta di via Posta e propone un’occasione di ritrovo per residenti e visitatori. Il programma comprende uno spazio coperto per la festa e la somministrazione di cibi e bevande. La manifestazione rientra nelle tradizionali celebrazioni patronali del territorio montano vicentino, offrendo un fine settimana di convivialità.

Informazioni sulla festa

Arzignano – Festa delle Castagne a Restena, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre la frazione di Restena, ad Arzignano, ospita la tradizionale Festa delle Castagne organizzata dall’Associazione Gruppo Giovani Restena. La manifestazione è prevista dalle 14 alle 22 in via San Benedetto. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, la strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Cinto e via Tito Livio, con esclusione dei residenti e divieti di sosta nell’area interessata. Un appuntamento autunnale che rinnova la tradizione delle castagnate di paese.

Informazioni e viabilità

Brogliano – Quargnenta camina su le foje, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre Quargnenta di Brogliano ospita la camminata non competitiva «Quargnenta camina su le foje». La partenza libera è prevista dalla piazza del paese tra le 7.30 e le 10, con percorsi di 6, 9 e 15 chilometri; quello più breve è adatto anche ai passeggini. Lungo i tracciati sono previsti ristori, mentre all’arrivo si potranno trovare frittelle, castagne e altre proposte gastronomiche, oltre alla musica dal vivo. La quota di partecipazione è di 7 euro, gratuita fino ai 6 anni. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Programma e iscrizioni

Provincia di Treviso

Vedelago – Sagra di San Martino, dal 6 all’8 novembre

A Vedelago iniziano venerdì 6 novembre i festeggiamenti per San Martino, che proseguiranno anche nei fine settimana successivi. La sagra parrocchiale propone uno stand gastronomico con piatti della tradizione, tra cui seppie, baccalà, spiedo e stinco, oltre al servizio per asporto. L’apertura serale dello stand è prevista a partire dalle 18.30. Non mancano la pesca di beneficenza e le occasioni di intrattenimento per le famiglie. Nel primo fine settimana la manifestazione sarà attiva venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre.

Informazioni sulla sagra

Santa Lucia di Piave – Antica Fiera medievale, dal 6 all’8 novembre

Dal 6 all’8 novembre Santa Lucia di Piave torna al Medioevo con la ventinovesima Antica Fiera. Venerdì sera è prevista l’apertura musicale, mentre sabato il programma comprende il mercato medievale, le sfilate in costume e gli spettacoli. Domenica il centro ospiterà nuovamente bancarelle, figuranti e rievocazioni, con iniziative che richiamano l’antica tradizione fieristica. Oltre quattrocento costumi storici contribuiranno a ricreare l’atmosfera del passato. Previsto anche uno spettacolare finale legato alla figura della strega.

Programma ufficiale della fiera

Cordignano – Prealpi in Festa, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre Cordignano ospita una nuova edizione di Prealpi in Festa, manifestazione che coinvolge piazza Italia e le vie del centro. L’appuntamento valorizza le produzioni del territorio attraverso un mercato con espositori, artigiani e attività locali. La giornata offre inoltre occasioni di incontro con associazioni e realtà della zona, tra prodotti tipici e iniziative dedicate alla comunità. Una proposta per trascorrere la domenica tra bancarelle e tradizioni, alla scoperta delle eccellenze della Pedemontana trevigiana.

Informazioni su Prealpi in Festa

Moriago della Battaglia – San Martino a Mosnigo, 7 e 8 novembre

Nella frazione di Mosnigo, a Moriago della Battaglia, sabato 7 e domenica 8 novembre prendono il via i festeggiamenti di San Martino. Il programma gastronomico propone sabato sera una cena dedicata alla costata, mentre domenica a pranzo saranno disponibili specialità come frittura, carne alla griglia, muset con le erbe, funghi e formaggio. La festa, promossa dalla Pro Loco, proseguirà anche nei giorni successivi. Il primo fine settimana rappresenta quindi l’occasione per ritrovare i piatti della cucina locale in un clima conviviale.

Programma di San Martino

Paese – San Martino e i sapori dell’autunno, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre il centro di Paese celebra San Martino con una giornata dedicata alle tradizioni e ai prodotti autunnali. La manifestazione propone bancarelle, iniziative gastronomiche, laboratori creativi e intrattenimento musicale. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio alla musica dal vivo, mentre alle 16.30 è prevista la condivisione di un grande dolce tradizionale. L’iniziativa coinvolge la Pro Loco e le realtà locali, con attività pensate anche per le famiglie e i bambini. Un’occasione per vivere il paese in un’atmosfera di festa.

Informazioni sulla giornata

Salgareda – Festa del Ringraziamento e di San Martino, dal 6 all’8 novembre

Salgareda propone tre giornate di appuntamenti dedicate a San Martino e al Ringraziamento. Venerdì 6 novembre è previsto un momento conviviale con le associazioni, mentre sabato 7 si svolgerà una cena a base di toro. Domenica 8 il centro si animerà dalle 9.30 con bancarelle, degustazioni, musica e iniziative per bambini, tra cui giochi di legno e un trenino. Nel programma trovano spazio anche i Maggiolini Volkswagen, protagonisti di una sfilata. La manifestazione è promossa dalla Pro Loco con la collaborazione delle realtà del paese.

Programma di Salgareda

Casale sul Sile – Festa del Vino di San Martino a Lughignano, dal 6 all’8 novembre

A Lughignano, frazione di Casale sul Sile, venerdì 6 novembre prende il via la Festa del Vino di San Martino, in calendario fino al 15 novembre. Il primo fine settimana comprende quindi le giornate del 6, 7 e 8 novembre. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Sportivo Culturale «San Martino» e propone degustazioni, stand gastronomici e momenti di aggregazione. Protagonisti sono i vini del territorio, accompagnati dalla cucina tradizionale. La festa mantiene vivo il legame tra la ricorrenza di San Martino e la cultura enologica locale.

Informazioni sulla Festa del Vino

Farra di Soligo – Festa de San Martin a Col San Martino, 6 e 7 novembre

A Col San Martino, nel comune di Farra di Soligo, comincia venerdì 6 novembre la 35ª Festa de San Martin. Il programma iniziale prevede un concerto d’organo nella chiesa parrocchiale, mentre sabato 7 sarà dedicato alla tradizionale cena a base di costata, su prenotazione, con intrattenimento musicale e karaoke. La manifestazione proseguirà fino al 15 novembre con ulteriori appuntamenti. Al centro dell’iniziativa ci sono la vita della comunità, la gastronomia locale e le tradizioni del paese, nel territorio delle colline del Prosecco.

Programma della Festa de San Martin

Provincia di Venezia

Mirano – Fiera de l’Oca e Zogo de l’Oca, 7 e 8 novembre

Sabato 7 e domenica 8 novembre Mirano ospita la ventisettesima edizione della Fiera de l’Oca, uno degli appuntamenti autunnali più caratteristici del Veneziano. Il centro storico accoglierà bancarelle, specialità gastronomiche, figuranti e ambientazioni d’epoca. Domenica torna anche il grande Zogo de l’Oca, con una partita su un percorso di 63 caselle e personaggi in costume. Nell’ambito della manifestazione è prevista inoltre la Tabarrata dell’Oca, dedicata al tradizionale mantello veneto. Un fine settimana tra giochi, sapori e storia.

Programma sul sito del Comune di Mirano

Scorzè – Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP, dal 6 all’8 novembre

A Rio San Martino di Scorzè, venerdì 6 novembre prende il via la 44ª Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP, in programma fino al 22 novembre. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco è uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione del celebre ortaggio veneto. Nel primo fine settimana gli stand gastronomici proporranno piatti nei quali il radicchio è protagonista, accanto ad altre specialità della tradizione. La festa offre anche occasioni per conoscere da vicino un prodotto simbolo dell’agricoltura trevigiana e veneziana.

Programma della Pro Loco di Scorzè

Pianiga – Sagra e Fiera di San Martino, dal 6 all’8 novembre

Pianiga si prepara alle celebrazioni di San Martino con un calendario che interessa anche venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre. La sagra si svolge nell’area di piazza del Mercato e rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità. Sono previsti momenti conviviali e iniziative collegate alla ricorrenza patronale, che proseguiranno anche il 9, l’11 e il 15 novembre. Il fine settimana offre l’occasione di riscoprire le consuetudini legate a San Martino e di partecipare alla vita del paese.

Informazioni sul programma

Torre di Mosto – Fiera di San Martino, dal 6 all’8 novembre

Ultimo fine settimana per la ventiduesima Fiera di San Martino a Torre di Mosto, che si concluderà domenica 8 novembre. La manifestazione interessa il centro del paese, con appuntamenti in piazza Indipendenza e uno spazio gastronomico nell’area retrostante il municipio. Tra le proposte della cucina tradizionale figurano gnocchi di zucca, trippa, cotechino con polenta, anguilla e seppie, secondo le disponibilità del programma. La fiera, iniziata a ottobre, saluta i visitatori con le ultime serate di festa e convivialità.

Dettagli della Fiera di San Martino

Provincia di Padova

Piazzola sul Brenta – Antica Fiera di San Martino, 8 novembre

Domenica 8 novembre a Piazzola sul Brenta prende avvio l’Antica Fiera di San Martino, che proseguirà fino al 15 novembre. La manifestazione interessa il centro cittadino, con riferimento a piazza Paolo Camerini, e valorizza le tradizioni agricole e commerciali del territorio. Il programma complessivo comprende esposizioni, prodotti locali, artigianato e iniziative legate al mondo rurale. La giornata inaugurale offre l’occasione di visitare il paese e avvicinarsi a una ricorrenza storicamente importante per la comunità.

Programma della fiera

Torreglia – Mostra dei vini e Sagra di San Martino a Luvigliano, fino all’8 novembre

Si conclude domenica 8 novembre, a Luvigliano di Torreglia, la 54ª Mostra dei Vini DOC e DOCG, abbinata alla Sagra di San Martino. L’appuntamento si svolge a Villa Pollini e propone un percorso dedicato ai vini, con oltre 150 etichette rappresentative della produzione regionale. Accanto alle degustazioni trovano spazio le specialità gastronomiche locali e le occasioni di incontro tra produttori e appassionati. L’ingresso alla manifestazione è libero. Il weekend del 7 e 8 novembre rappresenta l’ultima opportunità per visitare l’edizione 2026.

Informazioni sul sito del Comune

Campodarsego – Fiera di San Martino, festa del volontariato e della zucca, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre Campodarsego ospita la Fiera di San Martino, abbinata alla Festa del Volontariato e della Zucca. La manifestazione coinvolge il centro, in particolare l’area di via Roma, e propone bancarelle, prodotti del territorio, artigianato e iniziative dedicate alle associazioni. La zucca è tra i simboli dell’appuntamento, che unisce sapori autunnali e partecipazione della comunità. La fiera rappresenta un’occasione di incontro tra residenti, volontari e visitatori, con attività pensate anche per le famiglie.

Informazioni sulla fiera

Piove di Sacco – Sagra della Parrocchia del Duomo, 7 e 8 novembre

A Piove di Sacco sabato 7 novembre iniziano i festeggiamenti della Sagra della Parrocchia del Duomo, in programma fino all’11 novembre. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni di San Martino, patrono della città, e propone occasioni di incontro e partecipazione per la comunità. Le giornate di sabato 7 e domenica 8 costituiscono il primo fine settimana della manifestazione, che si affianca alle altre iniziative cittadine previste per la ricorrenza. Un appuntamento legato alla tradizione religiosa e popolare della Saccisica.

Informazioni sulla sagra

Codevigo – Sagra patronale di San Zaccaria, dal 6 all’8 novembre

Ultimi giorni di festa a Codevigo per la Sagra patronale di San Zaccaria, che si conclude domenica 8 novembre dopo diversi appuntamenti iniziati a ottobre. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia di San Zaccaria e dal Comitato Festeggiamenti, con il patrocinio comunale. Le iniziative coinvolgono piazza Primo Maggio e piazza Szecseny, con momenti religiosi, spettacoli e occasioni di aggregazione. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre sono le ultime giornate previste dal calendario ufficiale della festa.

Informazioni e programma

Bagnoli di Sopra – Festa del Vin Friularo, sabato 7 novembre

Sabato 7 novembre Bagnoli di Sopra celebra il Friularo, vino simbolo del territorio, con una serata dedicata alla degustazione e alla convivialità. La Festa del Vin Friularo è prevista al Dominio di Bagnoli, in piazza Guglielmo Marconi, a partire dalle 18. Il programma comprende proposte gastronomiche, vini, cocktail e intrattenimento musicale con DJ. L’iniziativa valorizza un prodotto legato alla storia vitivinicola della Bassa Padovana e offre la possibilità di trascorrere una serata tra sapori locali e musica. L’ingresso è libero.

Informazioni sulla Festa del Vin Friularo

Vigodarzere – Festa di San Martino, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre Vigodarzere inaugura i festeggiamenti di San Martino, che proseguiranno fino all’11. La manifestazione propone un programma di ispirazione storica con figuranti in costume, soldati romani, cavalli e sbandieratori. Tra le attrazioni annunciate figurano anche il grande Gioco dell’Oca e un’esposizione di Vespe d’epoca. Un’occasione per vivere il paese tra rievocazioni, tradizioni e intrattenimento, con iniziative rivolte a visitatori di tutte le età. La festa rinnova il legame della comunità con il proprio patrono.

Programma della Festa di San Martino

Provincia di Verona

Isola della Scala – Fiera del Bollito con la Pearà, dal 6 all’8 novembre

Venerdì 6 novembre a Isola della Scala prende il via la manifestazione dedicata al bollito con la pearà, uno dei piatti più rappresentativi della tradizione veronese. L’appuntamento si svolge al Palariso, in via Bastia, e proseguirà fino al 22 novembre. La proposta gastronomica ruota attorno alle carni bollite accompagnate dalla tipica salsa a base di pane, pepe e brodo, con altre specialità autunnali. Il primo fine settimana, dal 6 all’8 novembre, permette di scoprire l’evento fin dall’apertura. L’ingresso è gratuito.

Informazioni sul sito del Comune

Cazzano di Tramigna – Festa dell’olio extravergine, 7 e 8 novembre

Sabato 7 e domenica 8 novembre Cazzano di Tramigna ospita la diciottesima Festa dell’olio extravergine d’oliva, dedicata ai profumi e ai sapori della Val Tramigna. L’appuntamento interessa piazza Giacomo Matteotti e l’area di via Fienil Fontana, con iniziative per conoscere le produzioni olivicole locali. Degustazioni e proposte gastronomiche consentiranno di apprezzare l’olio nuovo e i prodotti del territorio. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco, rappresenta anche un’occasione per valorizzare il paesaggio agricolo della vallata.

Informazioni sulla Festa dell’olio

Tregnago – Antica Fiera di San Martino, domenica 8 novembre

A Tregnago torna l’Antica Fiera di San Martino, con appuntamenti che iniziano venerdì 6 novembre e proseguono fino all’11. La giornata centrale per il tradizionale mercato è domenica 8, quando le vie del paese ospiteranno bancarelle e iniziative legate alla ricorrenza. Il calendario comprende anche momenti musicali e una mostra collettiva d’arte con numerosi espositori. La manifestazione mantiene vivo il rapporto tra il territorio, la sua storia commerciale e le celebrazioni autunnali. Un’occasione per visitare il centro della Val d’Illasi.

Programma dell’Antica Fiera

Monteforte d’Alpone – Festa del Torbolin e passeggiata, 7 e 8 novembre

A Monteforte d’Alpone il fine settimana è dedicato al Torbolin, vino della tradizione locale. Sabato 7 novembre la festa prenderà il via alle 19 in piazza Silvio Venturi con piatti tipici, tra cui bigoli con olio e sardella, polenta e sopressa. In serata è prevista l’elezione del re e della regina del Torbolin, secondo la tradizione del «un goto, un voto». Domenica 8, alle 9.30, si svolgerà invece una passeggiata sensoriale dedicata al mondo contadino. In caso di maltempo sono possibili modifiche al programma.

Programma della Festa del Torbolin

San Giovanni Lupatoto – Castagnata sotto la Torre, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre San Giovanni Lupatoto ospita la 38ª Castagnata sotto la Torre, appuntamento organizzato dalla Pro Loco e dedicato ai sapori dell’autunno. La manifestazione è prevista dalle 10 alle 18, con distribuzione di caldarroste, vin brulé e momenti di intrattenimento musicale. L’iniziativa si abbina alla Giornata Ecologica e coinvolge la comunità in una domenica all’insegna della convivialità. La castagnata è un’occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora all’aperto, mantenendo viva una tradizione molto sentita.

Informazioni sulla Castagnata

Vigasio – Ultimo weekend della Fiera della Polenta, 6, 7 e 8 novembre

Si conclude domenica 8 novembre la 28ª Fiera della Polenta di Vigasio, iniziata il 15 ottobre. La manifestazione si svolge nell’area degli impianti sportivi di via Alzeri e propone numerose interpretazioni della polenta, abbinate a piatti della cucina veronese e regionale. Nel fine settimana gli stand gastronomici sono attivi anche a pranzo, oltre che la sera. Il programma comprende intrattenimento e musica. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre rappresentano quindi le ultime occasioni dell’anno per visitare una delle più note feste gastronomiche veronesi.

Programma ufficiale della Fiera della Polenta

Provincia di Rovigo

Castelmassa – Fiera Nazionale di San Martino, dal 6 all’8 novembre

Da venerdì 6 novembre Castelmassa ospita la 208ª Fiera Nazionale di San Martino, in programma fino a lunedì 9. La manifestazione trasforma il paese in un grande spazio espositivo, con chilometri di bancarelle, attività commerciali, attrazioni del luna park e proposte gastronomiche. Il calendario comprende iniziative per le famiglie, momenti di intrattenimento e appuntamenti legati alla tradizione fieristica. La festa richiama visitatori da tutto il Polesine e dai territori vicini. Il fine settimana del 6, 7 e 8 novembre sarà il cuore della manifestazione.

Programma della Fiera di San Martino

Guarda Veneta – Novembre di castagne e tradizione, 7 e 8 novembre

A Guarda Veneta torna «Novembre di castagne e tradizione», iniziativa promossa dalla Pro Loco. L’appuntamento è previsto sabato 7 e domenica 8 novembre nella piazzetta nei pressi dell’ufficio postale. Sabato gli organizzatori saranno presenti dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20, mentre domenica l’attività è programmata dalle 9 alle 12. Protagoniste saranno le castagne, simbolo delle feste autunnali. La manifestazione proseguirà anche in altre date di novembre. L’ingresso è libero e l’iniziativa punta a creare un momento di incontro per il paese.

Informazioni sulla manifestazione

Provincia di Belluno

Feltre – Antica Fiera di San Matteo, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre il centro storico di Feltre ospita l’Antica Fiera di San Matteo, tradizionale appuntamento dedicato alle produzioni locali e all’artigianato. Dalle 8.30 alle 18 le vie cittadine accoglieranno bancarelle, prodotti del territorio e dimostrazioni di antichi mestieri, tra cui la lavorazione dei cesti in vimini. Il programma comprende giochi tradizionali, musica della banda, spettacoli per bambini e racconti in dialetto. Un’occasione per conoscere le consuetudini della montagna bellunese attraverso un evento che unisce mercato, cultura e intrattenimento. Ingresso libero.

Programma ufficiale sul sito del Comune

Santo Stefano di Cadore – Fiera dei Santi, 7 e 8 novembre

Sabato 7 e domenica 8 novembre Santo Stefano di Cadore ospita la 767ª Fiera dei Santi, appuntamento storico che richiama visitatori da tutto il Comelico. Le vie del paese e piazza Roma accoglieranno un grande mercato con numerosi espositori e bancarelle. Sono previste anche attrazioni per il divertimento nell’area di piazzale Papa Luciani. La manifestazione rappresenta un momento importante per la vita commerciale e sociale del territorio, mantenendo viva una tradizione fieristica plurisecolare. Un fine settimana tra acquisti, incontri e atmosfera di paese.

Informazioni sulla Fiera dei Santi

Borgo Valbelluna – San Martino Beer Fest e Giro della Brosa, 7 e 8 novembre

A Pellegai di Borgo Valbelluna il fine settimana del 7 e 8 novembre è dedicato alla San Martino Beer Fest. La manifestazione propone birre, specialità gastronomiche, castagne e musica in un ambiente coperto e riscaldato. Sabato sera è previsto un concerto dal vivo, mentre domenica torna anche il Giro della Brosa, camminata non competitiva di circa 10 chilometri. A seguire, spazio al pranzo con lo spiedo, per il quale è richiesta la prenotazione. Un appuntamento che abbina i sapori dell’autunno a una passeggiata nel territorio della Valbelluna.

Programma turistico dell’evento

Belluno – Passeggiata di San Martino a Salce, domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre Salce, frazione di Belluno, ospita la 28ª Passeggiata di San Martino. Il ritrovo è previsto alla scuola dell’infanzia, con iscrizioni dalle 8 e partenza alle 9.45. I partecipanti potranno scegliere tra un percorso facile di 4 chilometri e un mini trail di circa 10 chilometri, con 250 metri di dislivello. La manifestazione non competitiva si inserisce nelle celebrazioni locali di San Martino, accompagnate da un mercatino e da iniziative gastronomiche, tra cui lo spiedo. Una proposta per famiglie, camminatori e appassionati di attività all’aria aperta.

Programma della Passeggiata di San Martino