Vicenza – Accoltellamento in Piazza Matteotti: identificato minorenne, già noto alle forze dell’ordine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

E’ stato dato un volto al giovane che la notte del 14 dicembre 2024, in piazza Matteotti, aveva inferto una pugnalata alla schiena a un minore che, con alcuni suoi amici, stava trascorrendo la serata nei pressi del Caffè degli Artisti. Il risultato del lavoro svolto dalla polizia locale è stato presentato questo pomeriggio dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e dal comandate della polizia locale di Vicenza Massimo Parolin. (LEGGI L’ARTICOLO DI DICEMBRE 2024)

«Voglio ringraziare la polizia locale – le parole del sindaco Possamai -, da un lato perché è intervenuta immediatamente a dicembre, quando è accaduto questo fatto, e dall’altro perché in questi mesi ha portato avanti un’indagine che ha consentito di identificare il ragazzino minorenne responsabile di questo gesto così grave. Abbiamo voluto rendere pubblica questa attività della polizia locale perché il messaggio deve essere chiaro: c’è una grande attenzione verso quello che succede tra i ragazzi, i più giovani e i minori in città. Abbiamo visto quello che è capitato in tante altre città italiane, con gravi episodi che hanno per protagonisti i giovanissimi. Dobbiamo quindi stare molto attenti a quello che capita alle più giovani generazioni, per evitare che la situazione possa essere più grave e scappare di mano».

Erano le 23.40 quando il gruppetto di amici stava chiacchierando, passandosi una sigaretta elettronica. Verso quell’ora, i giovani sono stati avvicinati da un altro ragazzo, un 17enne di nazionalità italiana residente in città, che ha chiesto dipoter fumare a sua volta la loro sigaretta elettronica. Nonostante il gruppetto non conoscesse il giovane, i ragazzi hanno comunque voluto far provare la sigaretta allo sconosciutoche, anziché restituirla, ha deciso di tenersela e di allontanarsi verso Canove Vecchie.

Il ragazzo è dunque stato seguito dal proprietario della sigaretta, di 16 anni, che ne ha chiesto la restituzione, salvo poi desistere (scegliendo quindi di lasciargliela) per non incorrere in eventuali problemi con lo sconosciuto. Nonostante ciò il giovane ladro si è improvvisamente girato di scatto e con un rapido gesto ha accoltellato alla schiena il 16enne infliggendogli una profonda ferita, prima di darsi alla fuga. Il minore ferito, soccorso dagli amici, ha trovato rifugio al Bar degli Artisti dove gli sono state prestate le prime cure in attesa dell’ambulanza che è arrivata poco dopo.

Sul posto sono intervenute tempestivamente anche le pattuglie della polizia locale identificando oltre che il minore ferito anche chi aveva informazioni utili a risalire all’autore dell’accoltellamento. Gli agenti hanno anche acquisto le riprese video del locale e quelle comunali presenti in zona.

Dopo qualche mese d’indagine e l’osservazione delle immagini in possesso, l’autore del fatto è stato identificato con certezza in un minore residente in città e già noto alle forze dell’ordine per altri episodi delittuosi. L’accoltellatore è stato indagato per il reato di lesioni aggravate e segnalato alla Procura dei Minori di Venezia.