Vicenza – 17enne picchiato in centro: finisce al Pronto Soccorso. La gang nordafricana che imperversa nella zona di Piazza Matteotti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un giovane di 17 anni è stato brutalmente aggredito sabato notte nella zona tra piazza Matteotti e l’ingresso del teatro Olimpico, a Vicenza. Il ragazzo, col volto segnato da profonde ferite, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo. La notizia – riportata dal Giornale di Vicenza – è trapelata solo ieri, gettando ulteriore luce sulla crescente problematica della malamovida nel centro storico.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata aggredita per futili motivi, ma non si esclude l’ipotesi di un tentativo di rapina

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, con pattuglie della polizia locale e della questura accorse sul posto dopo la segnalazione dell’aggressione.

Il 17enne sarebbe stato inizialmente soccorso dal personale del Caffè degli Artisti, che ha fornito i primi aiuti. Successivamente, il ragazzo è stato preso in carico dal personale sanitario del Suem.

Proprio dal Caffé degli Artisti, che erroneamente è stato associato all’evento violento, fanno sapere che i fatti non sono accaduti presso il locale ma nel parcheggio Canove. Quando il personale di sicurezza del locale ha sentito delle urla, è accorso nel parcheggio. L’aggressore si è quindi allontanato. Si tratterebbe – fanno sapere – di un giovane ragazzo tunisino appartenente ad una baby gang più volte segnalata alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale. I gestori del locale avrebbero richiesto più volte l’allontanamento di tali soggetti dalla zona, ma senza nessun esito. Fanno anche sapere che, una volta che l’aggressore è fuggito, il personale di sicurezza di cui il locale si è provvisto (“in quanto non abbiamo il supporto delle autorità”, scrivono) ha portato il ragazzo ferito (taglio superficiale su fianco destro posteriormente) a effettuare le prime cure necessarie presso il locale e successivamente ha provveduto a chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine. Infine dal locale lamentano il fatto di aver effettuato molte chiamate per chiedere più controlli ma senza alcun esito.

Le reazioni politiche

Sulla vicenda è intervenuto Nicolò Naclerio, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Vicenza, puntando il dito contro la gestione della sicurezza in città e il fenomeno delle cosiddette “baby gang”:

“L’aggressione violenta a un diciassettenne in Piazza Matteotti non è un fatto isolato, ma purtroppo sta diventando una consuetudine in centro storico. Parliamo di gruppi di giovani, prevalentemente di origine straniera, che cercano di strutturarsi per gestire piccoli traffici di droga. La realtà è chiara e va affrontata seriamente”.

Naclerio ha inoltre criticato l’attuale amministrazione comunale per aver bocciato una proposta di rafforzamento delle unità investigative in borghese, auspicando interventi più incisivi per combattere il degrado e la microcriminalità.