Vicentino – L’orto va a fuoco: uomo rimane ustionato mentre tenta di spegnere le fiamme

Incendio questa mattina a Piovene Rocchette, dove un uomo di 79 anni è rimasto ustionato nel tentativo di spegnere un incendio sviluppatosi all’interno di un orto in via Caltrano.

L’allarme è scattato alle 10:15. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava cucinando all’interno di una baracca utilizzata come ricovero attrezzi e dotata di una stufa. Alcune braci fuoriuscite avrebbero innescato un rogo che si è rapidamente esteso all’erba secca circostante e successivamente all’orto.

Nel tentativo di domare le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi, il 79enne ha riportato ustioni alle gambe e al volto. Determinante l’intervento di un vigile del fuoco libero dal servizio che si trovava nelle vicinanze e che ha prestato i primi soccorsi fino all’arrivo delle squadre operative.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Schio e Bassano del Grappa con autopompa e autobotte. I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori propagazioni del rogo.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario. Le operazioni di soccorso e bonifica si sono concluse intorno alle 13:30.