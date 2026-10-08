Vicentino, donna derubata al supermercato: denunciate suocera e nuora

Una 78enne di Bassano del Grappa è stata derubata del portafoglio mentre faceva la spesa in un supermercato di Cassola. Per il furto i Carabinieri della Stazione di Romano d’Ezzelino hanno denunciato due donne di 59 e 23 anni, suocera e nuora, entrambe residenti a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, e già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’episodio risale alla mattinata del 3 ottobre. Secondo quanto ricostruito dai militari, le due donne avrebbero seguito la pensionata tra le corsie del supermercato, avvicinandola più volte con diversi pretesti. Approfittando di un momento di distrazione, sarebbero poi riuscite a prendere il portafoglio dalla borsa che l’anziana aveva appoggiato nel carrello, allontanandosi subito dopo.

Intorno alle 11.50 una pattuglia dei Carabinieri di Romano d’Ezzelino, impegnata nei controlli contro i reati predatori, ha notato le due donne mentre si allontanavano velocemente sotto il porticato vicino al supermercato.

I militari le conoscevano già: entrambe erano state denunciate il 26 agosto per un altro furto con destrezza in concorso e nei loro confronti il Questore di Vicenza aveva emesso, il 19 settembre, un divieto di ritorno nel Comune di Cassola.

Durante il controllo, secondo quanto riferito dall’Arma, le due avrebbero fornito spiegazioni evasive sulla loro presenza in zona. I Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione e nella borsa della 23enne hanno trovato il portafoglio della 78enne, ancora contenente documenti, carta bancomat e 20 euro in contanti.

La pensionata è stata rintracciata e invitata a presentarsi nella Stazione dei Carabinieri di Romano d’Ezzelino, dove ha formalizzato la denuncia e ha riavuto quanto le era stato sottratto. Durante il riconoscimento fotografico avrebbe inoltre indicato senza esitazioni le due donne come le persone che l’avevano avvicinata all’interno del supermercato.

Suocera e nuora sono state quindi denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto in concorso e per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cassola.