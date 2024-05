VICENTINO – Auto prende fuoco: conducente salvo per miracolo (VIDEO)

La notte scorsa, poco prima delle 1:30 di venerdì 31 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Brendola lungo la strada che porta a Perarolo per l’incendio di un’auto: illeso il conducente. L’autista alla guida di una Citroen C3 Pluriel stava percorrendo la strada, quando ha notato che qualcosa non andava e del fumo in nell’abitacolo. Si è fermato ed è sceso, mentre l’auto ha subito preso fuoco.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno spento con la schiuma l’auto completamente avvolta dalle fiamme. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4, dopo la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.