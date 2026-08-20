L.R. Vicenza, Gallo: “Pronti per la nuova stagione, il nostro è un buon gruppo”

In vista della partita L.R. Vicenza-Catanzaro, incontro valido per la prima giornata di Serie BKT, in programma venerdì 21 agosto alle ore 20:30 allo Stadio Romeo Menti mister Fabio Gallo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Iniziamo una nuova stagione che nasce da un’annata straordinaria. Ci siamo preparati e ci stiamo preparando nel miglior modo possibile: la squadra ha lavorato molto e oggi siamo a un punto in cui la partita di domani inizierà a mostrare il reale valore del gruppo rispetto alle altre squadre che affronteremo. Per ora tutto è un’incognita. Siamo una neopromossa: posso conoscere e valutare il valore della mia squadra, ma devo necessariamente confrontarlo con quello delle altre. Detto questo, il gruppo ha lavorato tanto e bene, e riteniamo di essere a un buon livello”.

“Il campionato scorso va considerato come uno dei più belli nella storia del club, e lì deve rimanere: nessuno può toccarlo, così come nessuno può toccare la storia del Vicenza. Ma è la stagione passata. Questa sarà completamente diversa. Sento dire da più parti che la Serie B va conosciuta, va osservata, non va giudicata con pregiudizi: bisogna guardare, valutare e capire nel miglior modo possibile. Sarà un campionato molto complicato, perché il livello delle squadre e dei giocatori è nettamente superiore rispetto a quello che si incontra in Lega Pro”.