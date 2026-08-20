L’architettura del ciuffo di Trump studiata dalla Nasa

Ci sono uomini che hanno fatto la storia con le idee, altri con le guerre, altri ancora con le scoperte scientifiche.

E poi c’è Donald Trump, che nella storia dell’umanità rischia di entrare soprattutto per una questione molto più seria: come diavolo facciano quei capelli a stare lì.

Perché diciamolo: si possono discutere le sue politiche, le sue dichiarazioni, i suoi rapporti con Putin, con l’Europa, con la Cina, con la Nato, e perfino con il buon senso.

Ma davanti a quella chioma viene spontanea una domanda che supera la geopolitica: chi li tiene su?

È un interrogativo che accompagna Trump da decenni ed al quale nessuno ha mai dato una risposta veramente convincente.

Gli Stati Uniti hanno mandato uomini sulla Luna, costruito portaerei nucleari, sviluppato missili ipersonici e creato l’Intelligenza artificiale.

Eppure non sono ancora riusciti a spiegare scientificamente il sistema di sostegno della capigliatura trumpiana.

Quello che noi comuni mortali chiamiamo semplicemente “riporto” è in realtà una complessa struttura architettonica.

Un’opera multidirezionale nella quale il capello sembra partire da un punto imprecisato della testa, compiere un lungo viaggio attraverso il cranio, superare il confine della ragione, e depositarsi dall’altra parte con una sicurezza che neppure un ponte autostradale.

Non è un’acconciatura. È un’infrastruttura. Probabilmente richiede progetti di “Archistar” come Renzo Piano, e forse concessioni edilizie.

Il fenomeno meriterebbe uno studio internazionale.

Prendiamo un comizio di Trump in un aeroporto. Decine di migliaia di persone, bandieroni, rumore, altoparlanti, vento proveniente dalla pista, aerei che decollano.

E lui è lì, immobile, con la giacca che si muove, la cravatta che ondeggia e quei capelli che restano esattamente dove devono stare.

A quel punto persino la meteorologia deve arrendersi.

La scienza ufficiale sostiene che siano capelli. Ma la scienza ufficiale, nella storia, ha preso anche delle cantonate.

Perché osservando quella struttura viene spontaneo sospettare l’impiego di materiali che normalmente troviamo nei cantieri: resine, collanti polimeri, materiali compositi, forse persino una piccola quantità di cemento armato.

Del resto, il mistero è ormai di portata internazionale. MI6, Mossad, Guoanbu cinese e SVR russo sarebbero impegnati allo stremo delle forze per venirne a capo. Altro che dossier nucleari, agenti infiltrati e guerre cibernetiche: da anni i migliori servizi segreti del pianeta tentano di scoprire la vera natura di quella struttura tricologica. Finora senza risultato.

Non è da escludere che sotto quella chioma si nasconda una tecnologia militare americana classificata. Magari il Pentagono la custodisce nella stessa stanza dove tengono i documenti sugli UFO.

Del resto, se esistesse un modo per costruire un’acconciatura capace di resistere contemporaneamente al vento, alla pioggia, agli elicotteri, alle campagne elettorali ed a Donald Trump stesso, quella tecnologia avrebbe certamente applicazioni strategiche.

Anche il colore meriterebbe una Commissione parlamentare.

Non è semplicemente biondo. È una tonalità che sembra cambiare a seconda della situazione politica; a volte tende al giallo, a volte all’arancione, a volte al ramato.

In certe fotografie assume perfino una tonalità che gli esperti definiscono prudentemente “Trump”, perché nessun altro essere umano ha mai avuto il coraggio di portarla.

È una cromia autonoma.

Un colore che potrebbe essere inserito direttamente nella tavolozza Pantone con una denominazione precisa: Trump 2026.

E poi c’è il pettine.

Qui siamo davanti ad uno dei più grandi misteri della civiltà occidentale. Perché, evidentemente, un pettine viene utilizzato. Ma non è chiaro quale sia la traiettoria. Nessuno ha mai visto veramente l’operazione completa. Sappiamo soltanto che da qualche parte, ogni mattina, avviene qualcosa.

Probabilmente in una stanza blindata; forse con una squadra di tecnici.

Uno controlla la simmetria, uno misura l’altezza, uno verifica la resistenza al vento, uno tiene il cronometro.

E alla fine qualcuno pronuncia la frase: “é pronto.”

A quel punto Trump può affrontare il mondo.

La cosa sorprendente è che, dopo tutti questi anni, quella capigliatura è diventata parte integrante del personaggio.

Trump senza quei capelli non sarebbe Trump; sarebbe semplicemente un miliardario americano di una certa età con idee politiche molto forti.

Con quei capelli, invece, è immediatamente riconoscibile a cento metri di distanza.

Sono diventati il suo logo, il suo stemma, la sua bandiera personale, persino la sua silhouette politica.

E forse è proprio questo il segreto.

In un’epoca nella quale i politici cambiano partito, programma, alleanze e perfino opinioni con una frequenza che farebbe impallidire un semaforo, i capelli di Trump hanno mantenuto una coerenza ideologica assoluta.

Sono sempre lì, biondi, ribelli, indomiti, impermeabili alla critica, e soprattutto incapaci di perdere una ciocca.

Alla fine, Governi e Presidenti passano, le maggioranze cambiano, le borse salgono e scendono, le guerre finiscono, le alleanze si rompono.

Ma quella chioma continua a sfidare le leggi della fisica con la stessa ostinazione con cui Donald Trump sfida quelle della diplomazia.

E allora forse dobbiamo rassegnarci.

Il vero miracolo americano oggi non è il dollaro, non è Wall Street, non è la Silicon Valley.

È quel riporto.

Perché Donald Trump può piacere o non piacere.

Si può essere d’accordo o meno con le sue idee.

Ma una cosa bisogna riconoscergliela: nessun altro uomo al mondo è riuscito a trasformare un problema di parrucchiere in una questione geopolitica.

Umberto Baldo