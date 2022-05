Viale Cialdini, da oggi al 20 maggio transito vietato per posa pavimentazione

Proseguono i lavori di riqualificazione di viale Cialdini avviati a inizio febbraio. Il prossimo step prevede dal 2 al 20 maggio la posa della nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante nel tratto compreso tra viale X Giugno e il civico 36.I lavori comporteranno la chiusura al transito veicolare e pedonale. L’accessibilità ai residenti a piedi verrà comunque sempre garantita.“Prende il via l’ultima fase dei lavori di riqualificazione del primo tratto di un percorso dal notevole interesse naturalistico e paesaggistico – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – Ringrazio i residenti per la collaborazione e la disponibilità dimostrata in questi mesi di cantiere”.Nel dettaglio, partendo dal fondo, verranno stesi circa 250 metri quadrati al giorno di pavimentazione, proseguendo progressivamente verso viale X Giugno. Nel primo giorno di posa della nuova pavimentazione non sarà possibile transitare a piedi; in quelli successivi sarà possibile il passaggio pedonale, mentre la circolazione delle auto sarà interdetta per almeno una settimana.Il cancello di ingresso al parco di Colonia Bedin Aldighieri su viale Cialdini verrà chiuso al transito. Sarà possibile accedere da via Vigolo.Durante la notte i tratti di getto di giornata verranno delimitati con idonee transenne invalicabili.Il costo dell’intervento, a cura del servizio Infrastrutture – gestione urbana, è pari a 225 mila euro e sarà realizzato dalla ditta New Viedil Srl di Codevigo (PD), la direzione lavori è seguita dallo studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza.