Veneto, violenze sulla ex: le avrebbe schiacciato il viso nella sabbia per fargliela mangiare. 51enne in carcere

Avrebbe sottoposto per mesi l’ex compagna a molestie, insulti e aggressioni fisiche, fino a un episodio particolarmente violento in cui le avrebbe tenuto il viso premuto sulla sabbia costringendola a ingerirla. Un uomo di 51 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri di San Donà di Piave con le accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini avviate dopo una serie di episodi che, secondo quanto ricostruito, sarebbero iniziati nel dicembre dello scorso anno.

La donna avrebbe subito nel tempo offese, molestie e ripetute aggressioni. In un’occasione il 51enne l’avrebbe colpita con uno schiaffo. In un altro episodio l’avrebbe invece afferrata per i capelli, fatta cadere a terra e presa a pugni alla testa e ai fianchi, provocandole lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche.

L’episodio più grave contestato all’uomo sarebbe quello in cui avrebbe immobilizzato la donna con il volto contro la sabbia, facendogliela ingerire.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno rintracciato il 51enne e dato esecuzione al provvedimento restrittivo. L’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale Due Palazzi di Padova, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il procedimento penale è ancora in corso e le responsabilità dell’indagato dovranno essere definitivamente accertate con una sentenza irrevocabile.