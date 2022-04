VENETO – Schianto contro un’auto: perde la vita una 17enne

Gravissimo incidente in via Arzeri a Salgareda (Treviso) dove ha perso la vita una ragazza di 17 anni, Samantha Renon residente a Santa Maria di Campagna di Cessalto.

La giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrata con una Ford all’altezza dell’incrocio con via Redenta. L’auto stava svoltando proprio in via Redenta a sinistra. Alla guida un 25enne di origini albanesi che non si sarebbe accorto dell’arrivo della moto. Sarebbe morta sul colpo dopo essere stata sbalzata dal mezzo. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118 accorsi anche con un elicottero di Treviso Emergenza. La ragazza studiava all’istituto “Sansovino” di Oderzo.