VENETO – Imprenditore non versava l’IVA: sequestrata villa da un milione di euro

La Guardia di Finanza di Treviso ha effettuato il sequestro di una lussuosa villa alle porte di Treviso ad un noto imprenditore che fu al centro di un’indagine della procura.

La confisca dei beni per il mancato pagamento dell’IVA corrispondeva a 1.255.107 milioni di euro. Accertato che l’uomo non l’aveva mai versata tra il 2010 e il 2012, oltre al reato fiscale, per l’uomo è stata disposta la confisca dei beni, cosa che ha comportato il sequestro dell’abitazione, estesa su una superficie complessiva di 800 metri quadri e composta da 30 vani, senza contare l’attiguo parco secolare. L’immobile diventa quindi patrimonio dello Stato.