VENETO – Bimba di 4 anni azzannata e ferita seriamente da un cane

Una bimba di 4 anni è stata azzannata da un cane domenica 2 aprile alle 18 a Monselice (Padova). Un cane di razza pastore australiano, sarebbe uscito dal cancello di un’abitazione e avrebbe puntato alla bambina che si trovava con i suoi genitori. L’ha morsa alle gambe e al volto prima che l’animale fosse bloccato dai proprietari, vicini di casa della famiglia.

Sul posto un’ambulanza del 118 e i carabinieri di Abano. La bimba è stata stabilizzata e portata in ospedale a Padova, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.