Variante alla Sp46, nella notte tra sabato e domenica viale del Sole chiuso al traffico

Proseguono le operazioni di spostamento dell’elettrodotto di Terna che consentono l’avanzamento dei lavori di Anas alla variante alla Sp 46.

In occasione dell’esecuzione di un ulteriore intervento sulla linea elettrica, dalle 21 di sabato 26 alle 6 di domenica 27 febbraio sarà sospesa la circolazione stradale in entrambe le direzioni lungo viale del Sole, nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con strada delle Cattane e gli svincoli con la SR 11 – strada Padana verso Verona. È prevista anche la chiusura della carreggiata di via Fermi da via Montale a via Soldà.

In caso di maltempo, i lavori saranno eseguiti dalle 21 di domenica 27 alle 6 di lunedì 28.

L’intervento, con le conseguenti modifiche alla circolazione, sarà replicato dalle 21 del 12 marzo fino alle 6 del 13 marzo e, in caso di maltempo, dalle 21 del 13 marzo alle 6 del 14 marzo.

I veicoli provenienti dall’Autostrada A4 (casello Vicenza Ovest) e dalla zona Industriale con direzione verso viale del Sole/Villaggio del Sole/rotatoria dell’Albera usciranno da viale del Sole allo svincolo su strada Padana Superiore verso Verona, con direzione poi verso Ponte Alto/Creazzo. A Creazzo sarà segnalata la deviazione a destra sulla S.P. 2 “Zileri” (via Piazzon) ove si potrà proseguire poi lungo la S.P. 36 “di Gambugliano” per ricongiungersi nuovamente a viale del Sole presso la rotatoria con strada delle Cattane.

I veicoli provenienti dal Villaggio del Sole/rotatoria dell’Albera con direzione verso la zona Industriale e il casello autostradale di Vicenza Ovest, alla rotatoria di viale del Sole con strada delle Cattane dovranno svoltare a destra sulla SP 36 “di Gambugliano” con direzione verso Monteviale/Gambugliano. Presso villa Zileri si dovrà proseguire sulla SP 2 (via Piazzon) fino a raggiungere la SR 11 a Creazzo. Da qui, attraverso gli svincoli di Ponte Alto, si potrà nuovamente raggiungere viale del Sole e viale degli Scaligeri con direzione verso il Casello Autostradale e la zona Industriale.

Per indicare le modifiche alla viabilità sarà posizionata idonea segnaletica di preavviso e deviazione.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.